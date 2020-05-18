Эрмитаж назвал новые сроки открытия экспозиции в здании Биржи на стрелке Васильевского острова

Срок открытия экспозиции в здании Биржи на стрелке Васильевского острова сдвигается до 2023–2024 годы. Об этом в понедельник, 18 мая, «Фонтанке» рассказал замглавы Государственного Эрмитажа Александр Прохоренко. После того как в феврале 2020 года был расторгнут контракт с прежним подрядчиком, ООО «Меандр», в здании Биржи остановились все и без того неспешные работы. Лишь в самом конце апреля Эрмитаж, которому освобожденная от Военно-морского музея Биржа была передана еще в 2014 году, провел несколько конкурсов по выбору подрядчиков для первоочередных работ на объекте.

Первый подряд примерно на 1 млн рублей на проверку достоверности сметной стоимости 23 апреля достался ФАУ «Главгосэкспертиза России». Как рассказал Александр Прохоренко, первый этап экспертизы, касающийся фасадных работ, не выявил никаких недочетов в работе предыдущего подрядчика. Претензии к «Меандру», как и прежде, лишь по сорванным срокам запланированным работ, а не по качеству. Оставшаяся часть экспертизы, касающаяся внутренних работ, должна завершиться не раньше конца июня. Кроме того, два небольших подряда — на обслуживание угольной котельной за 7 млн рублей и усиление временной кровли (800 тыс. рублей) — 30 апреля достались неназванным компаниям, выбранным по принципу единственного поставщика. Александр Прохоренко рассказал, что уже к июню Эрмитаж планирует подготовить документы для нового конкурса, чтобы выбрать поставщика взамен «Меандра». «Мы планируем, что до наступления холодов все запланированные работы по фасаду и стилобату будут завершены и начнутся работы по внутренней отделке в теплом контуре здания», — отметил Александр Прохоренко.

Вместе с тем сроки окончательного завершения всех работ — 2023–2024 годы, рассказал он. Здание Биржи, которое красуется на 50-рублевой купюре и венчает один из главных открыточных видов имперского Петербурга, пустует с 2010 года, когда его покинул Военно-морской музей. Сперва ожидалось, что его передадут Товарно-сырьевой бирже. По словам представителей ЗАО «Санкт-Петербургская товарно-фондовая биржа», документ о передаче ему здания в аренду на 49 лет за подписью еще Михаила Маневича торжественно вручал мэр Петербурга Анатолий Собчак. Собственно, для размещения там биржи по торговле нефтепродуктами и была затеяна эпопея с переездом Военно-морского музея в Крюковские казармы. Однако при Валентине Матвиенко для биржи было построено новое здание на Васильевском острове, а Биржа вернулась в распоряжение Петербурга. Одним из вариантов ее использования называлось резервирование под переезд в Петербург высших судов. Позже на нее претендовали городские музеи, к примеру Музей истории Петербурга.

Однако все эти проекты остались на бумаге. А масштаб необходимых инвестиций в приведение исторических помещений в достойный вид навел губернатора Георгия Полтавченко на мысль, что оно должно находиться в федеральном ведении, и самым логичным шагом стала передача Биржи в 2014 году Эрмитажу, который предлагал забрать ее еще в 2010-м. Первые работы по реконструкции и приспособлению под современные музейные цели стартовали в 2016 году. Первоначально открыть для посетителей здание Биржи планировалось в 2019 году. По замыслу проектировщиков там должен появиться Музей геральдики — дальневосточной, японской, китайской, мусульманской, европейской, русской. Выставлять будут не только знамена и флаги, но и книги, фарфор, серебро, форменные костюмы, говорилось на сайте музея. Центральный, самый масштабный, зал обустроят для проведения торжественных городских мероприятий и праздников. На воплощение этой идеи было заложено 2 млрд рублей.

Однако почти сразу стало понятно, что работы затягиваются. Сперва слишком долго шло проектирование, в ходе которого стало известно о плачевном состоянии фундамента здания. Позже, когда в 2018 году был выбран подрядчик — «Меандр», стали затягиваться и строительные работы.