Глава комздрава посоветовал «не расстраиваться» медикам, до которых не дошли стимулирующие выплаты. Обещают компенсировать в мае

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 должны дойти до медиков за 17–18 мая.



«Даже тот, кто не получил, но справедливо считает, что оказывал помощь больным с коронавирусной инфекцией, не стоит расстраиваться, — заявил чиновник 18 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург». — Если это не сделано сейчас, то в выплатах за май это будет компенсировано. Достаточно обратиться к главному врачу, как это было сделано в 26-й больнице: они не представили заявку в выходные дни, представили сегодня, мы ее рассмотрим и в ближайшие дни компенсируем необходимые средства».