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18.05.2020 18:58
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Глава комздрава посоветовал «не расстраиваться» медикам, до которых не дошли стимулирующие выплаты. Обещают компенсировать в мае

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 должны дойти до медиков за 17–18 мая.

«Даже тот, кто не получил, но справедливо считает, что оказывал помощь больным с коронавирусной инфекцией, не стоит расстраиваться, — заявил чиновник 18 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург». — Если это не сделано сейчас, то в выплатах за май это будет компенсировано. Достаточно обратиться к главному врачу, как это было сделано в 26-й больнице: они не представили заявку в выходные дни, представили сегодня, мы ее рассмотрим и в ближайшие дни компенсируем необходимые средства».

Напомним, ранее был изменен порядок начисления стимулирующих выплат медикам. Изначально он предполагал, что суммы будут рассчитываться исходя из фактически отработанного с COVID-пациентами времени. Президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за такую практику. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — сказал он. Сами выплаты составляют от 25 до 80 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

PROM
не нужно постоянно есть завтраки - пишите в прокуратуру. если главврач не может обеспечить вас - смените его.
AAV
А кушать-то на что?
Дебилы
Наталья Коптяева
Так его еще не выгнали, этого главу комздрава? За такую организацию "борьбы" надо гнать.
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