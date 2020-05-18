Голодали, задыхались, мёрзли. Осуждённые за теракт в метро Петербурга просят 238 тысяч за страдания во время суда

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 18 мая Колпинский райсуд зарегистрировал два практически идентичных исковых заявления к УФСИН Петербурга и Ленобласти от Азимова и Эрматова. Оба настаивают, что действия и бездействия руководства СИЗО-1 были незаконными.

Признанные виновными в подрыве вагона поезда в петербургском метро Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов пытаются компенсировать мучения во время судебного разбирательства. Более чем за восемь месяцев процесса их удовлетворят 238 тысяч.

Так, Азимов жалуется на десять дней в камере с девятью соседями, каждый из которых курил. Невозможность сбежать от табачного дыма, по его словам, обострила гайморит, а следующая камера оказалась едва ли лучше.



«С 24 марта 2019 года Азимова перевели в другую камеру, которая ему тоже не понравилась, так как не работала вытяжка, отсутствовала питьевая вода, и он был вынужден пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором. Питье такой воды вызывало у Азимова рвотный рефлекс», — ретранслирует заявление пресс-служба.



У Эрматова соседей было в разы меньше, но хлорированную воду также приходилось пить из-под крана, а мыться — раз в неделю не дольше 20 минут. Оставшись без диетического питания и лекарств, он стал чаще страдать от язвы желудка.



Не легче было в суде. На заседания возили в неотапливаемом и порой переполненном арестантами автозаке (21 человек вместо положенного максимума в 20), во время — держали в стеклянном «аквариуме». 10 мужчин и женщина задыхались, сидели по очереди и голодали. Как указано в заявлении Эрматова, вместо горячего питания фигурантам выдавали сухпаёк из лапши быстрого приготовления, но кипяток к ней не прилагался.

