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18.05.2020 12:05
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Житель Колпино пойдет под суд за смертельный удар ногой по холке шестимесячного щенка своей жены

Обвинительное заключение в отношении местного жителя утвердила прокуратура Колпинского района Петербурга. Одно его действие могло погубить шестимесячного щенка, сообщает надзорное ведомство 18 мая.

По версии следствия, находясь у себя дома, обвиняемый без видимых причин нанес удар ногой по холке дворняжки по кличке Миша, которая принадлежала его супруге. От полученных травм собака скончалась.

Уголовное дело, возбужденное по первой части 245 статьи УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель), направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, год назад в Колпино пострадала собака по кличке Ютта. Ее хозяин перебрал с алкоголем во время празднования Дня Победы и выбросил своего питомца из окна.

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Комментарии (2)

hal9000
Если в семье есть хоть один кто нелюбит собаку или кошку нечего их держать..
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