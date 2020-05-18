Житель Колпино пойдет под суд за смертельный удар ногой по холке шестимесячного щенка своей жены

Обвинительное заключение в отношении местного жителя утвердила прокуратура Колпинского района Петербурга. Одно его действие могло погубить шестимесячного щенка, сообщает надзорное ведомство 18 мая.



По версии следствия, находясь у себя дома, обвиняемый без видимых причин нанес удар ногой по холке дворняжки по кличке Миша, которая принадлежала его супруге. От полученных травм собака скончалась.

Уголовное дело, возбужденное по первой части 245 статьи УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель), направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.