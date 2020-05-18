Индекс самоизоляции в Петербурге в воскресенье был неплохим, а теперь снижается ускоренными темпами
Индекс самоизоляции в Петербурге утром 18 мая снижается быстрее, чем в предыдущий рабочий день, 15 мая, примерно на 0,1 балла. Сегодняшняя динамика такова:
- на 6:50 — 4,4 балла,
- на 7:40 — 3,7 балла,
- на 8:30 — 3 балла (в пятницу — 3,1 балла),
- на 8:50 — 2,8 балла (в пятницу — 2,9 балла),
- на 9:20 — 2,5 балла (в пятницу — 2,4 балла),
- на 10:11 — 2,1 балла (в пятницу — 2,3 балла).
Вчера, 17 мая, по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,2 балла, это на 0,6 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. Это был самый высокий показатель за период с 3 мая. Для сравнения, в прошлое воскресенье, 10 мая, индекс составлял 3,1 балла.
В целом по России вчера суточный индекс (2,9) тоже значительно повысился относительно субботы (2,6), но до показателя за 10 мая не дотянул (3,1). По среднему уровню самоизоляции Санкт-Петербург в воскресенье занял второе место в рейтинге среди 15 городов-миллионников. Возглавила вчерашний рейтинг Москва (3,4 балла), самые низкие значения были зафиксированы в Новосибирске и Казани (по 2,6 балла).
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.