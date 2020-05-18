FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 10:30
16
Печать

Индекс самоизоляции в Петербурге в воскресенье был неплохим, а теперь снижается ускоренными темпами

Индекс самоизоляции в Петербурге утром 18 мая снижается быстрее, чем в предыдущий рабочий день, 15 мая, примерно на 0,1 балла. Сегодняшняя динамика такова:

  • на 6:50 — 4,4 балла,
  • на 7:40 — 3,7 балла,
  • на 8:30 — 3 балла (в пятницу — 3,1 балла),
  • на 8:50 — 2,8 балла (в пятницу — 2,9 балла),
  • на 9:20 — 2,5 балла (в пятницу — 2,4 балла),
  • на 10:11 — 2,1 балла (в пятницу — 2,3 балла).

Вчера, 17 мая, по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,2 балла, это на 0,6 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. Это был самый высокий показатель за период с 3 мая. Для сравнения, в прошлое воскресенье, 10 мая, индекс составлял 3,1 балла.

В целом по России вчера суточный индекс (2,9) тоже значительно повысился относительно субботы (2,6), но до показателя за 10 мая не дотянул (3,1). По среднему уровню самоизоляции Санкт-Петербург в воскресенье занял второе место в рейтинге среди 15 городов-миллионников. Возглавила вчерашний рейтинг Москва (3,4 балла), самые низкие значения были зафиксированы в Новосибирске и Казани (по 2,6 балла).

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (16)

Plavalaguna
Удивительное дело, ну надо же, в понедельник люди вышли на работу, кто бы мог подумать?
260778831
Яндекс подменяет понятия.

Вместо "большинство людей не дома"
Пишет "на улице много людей."
Сидя на работе вы для него на улице.

Люди хотят жить достойно потлму работают.

Моему дяде 67 он каждый день ездит на работу из кировского райна СПБ в Капитолово Всевожолского района ЛО. Ездит без льгот за деньги. На работе у не него не проверяют температуру и не выдают СИЗ но он все равно ездит.
dragvs
Пардон, но никакой самоизоляции нет, это выдумка. Лично для нашей семьи сейчас самую большую и реально опасную проблему составляет преступное закрытие детских садов чиновниками. Все работают а они детские сады закрытыми держат.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний