FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
17.05.2020 18:44
20
Печать

Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»

Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минсельхоза и Россельхознадзора до 22 мая представить предложения — как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза. Как пишет 17 мая РБК, поводом стала жалоба на поставки польских грибов под видом белорусских.

По данным издания, ранее зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил Абрамченко, что в Россию могут поставляться из Белоруссии грибы, которые выращиваются в Польше. В верхнюю палату парламента за помощью обратился один из крупных производителей овощей и зелени в Северо-Западном регионе — агрофирма «Выборжец».

Гендиректор компании Александр Заклепкин просит ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. По данным «Выборжца», из Белоруссии начали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».

Напомним, в 2018 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз «белорусских» грибов — в ведомстве обратили внимание, что количество экспорта не совпадает с производством на предприятиях. Например, у белорусской компании «Грибная страна» производство было почти в два с половиной раза меньше, чем заявленный объем поставок в Россию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (20)

Игорь Борисов
Административный ресурс выборжца теперь понятен.
По теме: Вместо того, чтобы снижать себестоимость российского товара, будем бороться с импортерами (история показывает, что это тупиковый путь).
Что ж, придется искать альтернативу выборжцу на прилавках.
Гость
Прочтите книгу Паршнева « почему Россия не Америка « . Ответ лежит на поверхности , нет смысла что то выращивать в не подходящих климатических условиях , если это дешевле привезти оттуда где на производство продукции тратиться минимум Ресурсов.
Никогда РФ говядина не будет конкурентна по отношению к говядине с Латинской Америки И так далее.
22ilves
В Польше с/зпл. в агросекторе 1200 ев. Они даже меньше стали в Райх ( Райхом поляки называют Германию) кататься на сельхоз. работы. Вопрос - как получается, что в ЛО себестоимость шампиньонов выше? Если все по всей цепочке - дешевле?????
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний