Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»

Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минсельхоза и Россельхознадзора до 22 мая представить предложения — как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза. Как пишет 17 мая РБК, поводом стала жалоба на поставки польских грибов под видом белорусских.



По данным издания, ранее зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил Абрамченко, что в Россию могут поставляться из Белоруссии грибы, которые выращиваются в Польше. В верхнюю палату парламента за помощью обратился один из крупных производителей овощей и зелени в Северо-Западном регионе — агрофирма «Выборжец».

