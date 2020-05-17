Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»
Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минсельхоза и Россельхознадзора до 22 мая представить предложения — как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза. Как пишет 17 мая РБК, поводом стала жалоба на поставки польских грибов под видом белорусских.
По данным издания, ранее зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил Абрамченко, что в Россию могут поставляться из Белоруссии грибы, которые выращиваются в Польше. В верхнюю палату парламента за помощью обратился один из крупных производителей овощей и зелени в Северо-Западном регионе — агрофирма «Выборжец».
Гендиректор компании Александр Заклепкин просит ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. По данным «Выборжца», из Белоруссии начали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».
Напомним, в 2018 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз «белорусских» грибов — в ведомстве обратили внимание, что количество экспорта не совпадает с производством на предприятиях. Например, у белорусской компании «Грибная страна» производство было почти в два с половиной раза меньше, чем заявленный объем поставок в Россию.