FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
17.05.2020 12:06
10
Печать

Вновь закрытые губернатором Дрозденко «Меги» проверяет прокуратура. Из них эвакуировали три тысячи человек без соблюдения дистанции

Прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Об этом 17 мая ТАССу сообщили в пресс-службе компании-владельца центров Ingka Centres.

При этом центры уже закрыты для посетителей постановлением губернатора 47-го региона Александра Дрозденко.

«В соответствии с новым распоряжением правительства Ленинградской области с 17 мая 2020 года в «Меге Парнас» продолжат работу только те магазины, которые продают товары первой необходимости. Остальные магазины будут закрыты до дальнейших распоряжений. Мы, как и прежде, продолжаем следить за ситуацией и строго следовать рекомендациям местных органов власти», — сообщается на странице «Мега Парнас» во «ВКонтакте».

Напомним, накануне вновь открывшиеся «Меги» получили анонимки с угрозами взрыва. Из «Меги Парнас», как стало известно «Фонтанке», эвакуировали 1700 человек, из «Меги Дыбенко» — 1200. Эвакуация проходила без соблюдения социальной дистанции — на парковке ТЦ образовались огромные толпы. После этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем Instagram, что обе «Меги» вернут в «коронавирусный режим», потому что «ни покупатели, ни продавцы не могут контролировать режим». В ночь на 17 мая было опубликовано соответствующее постановление.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Петр Петров
прокуратура в очередной раз показала что это исключительно карательный орган с ручным управлением.
alexpv
О как здорово, с больной головы на здоровую. Поймать лжеминеров или просто перестать реагировать на их угрозы на это у власти кишка тонка, а возбудить прокуратуру в очередной раз нагнуть и так уже выдрюченный по самое не хочу бизнес - это пожалуйста. Дармоеды!
SERGEY111
"Минёры " добились неожиданного для себя эффекта - теперь дестабилизацией бизнеса занимаются не они а власти . Такой огромный и наполненный комплекс невозможно эвакуировать в целях безопасности т е в кратчайшие сроки с соблюдением пресловутой дистанции . Теперь когда снова откроют то алгоритм повторится - и опять все будут стоять закрытыми на время проверок , а они идут не пять минут и не один день и даже не неделю .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний