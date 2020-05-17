Вновь закрытые губернатором Дрозденко «Меги» проверяет прокуратура. Из них эвакуировали три тысячи человек без соблюдения дистанции
Прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Об этом 17 мая ТАССу сообщили в пресс-службе компании-владельца центров Ingka Centres.
При этом центры уже закрыты для посетителей постановлением губернатора 47-го региона Александра Дрозденко.
«В соответствии с новым распоряжением правительства Ленинградской области с 17 мая 2020 года в «Меге Парнас» продолжат работу только те магазины, которые продают товары первой необходимости. Остальные магазины будут закрыты до дальнейших распоряжений. Мы, как и прежде, продолжаем следить за ситуацией и строго следовать рекомендациям местных органов власти», — сообщается на странице «Мега Парнас» во «ВКонтакте».
Напомним, накануне вновь открывшиеся «Меги» получили анонимки с угрозами взрыва. Из «Меги Парнас», как стало известно «Фонтанке», эвакуировали 1700 человек, из «Меги Дыбенко» — 1200. Эвакуация проходила без соблюдения социальной дистанции — на парковке ТЦ образовались огромные толпы. После этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем Instagram, что обе «Меги» вернут в «коронавирусный режим», потому что «ни покупатели, ни продавцы не могут контролировать режим». В ночь на 17 мая было опубликовано соответствующее постановление.