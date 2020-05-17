Вновь закрытые губернатором Дрозденко «Меги» проверяет прокуратура. Из них эвакуировали три тысячи человек без соблюдения дистанции

Прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Об этом 17 мая ТАССу сообщили в пресс-службе компании-владельца центров Ingka Centres.



При этом центры уже закрыты для посетителей постановлением губернатора 47-го региона Александра Дрозденко.



«В соответствии с новым распоряжением правительства Ленинградской области с 17 мая 2020 года в «Меге Парнас» продолжат работу только те магазины, которые продают товары первой необходимости. Остальные магазины будут закрыты до дальнейших распоряжений. Мы, как и прежде, продолжаем следить за ситуацией и строго следовать рекомендациям местных органов власти», — сообщается на странице «Мега Парнас» во «ВКонтакте».

