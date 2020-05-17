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17.05.2020 11:34
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Полиция вышла на след налетчиков из автосервиса по сломанным пяткам и проверяет легенду пьяного продавца бетона из Сызрани

В больнице Всеволожска за пациентом с переломами ног присматривают не только врачи, но и полиция. Молодой человек утверждает, что упал с подоконника, сотрудники считают, что его протаранил ВАЗ во время кражи сейфа из автомастерской на улице Симонова в Петербурге.

Как сообщает региональное управление МВД 17 мая, после налета возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Оперативники предполагают, что в нем есть и первый подозреваемый. После того как сотрудник автосервиса на улице Симонова пытался остановить четверых налетчиков, используя «Жигули» в качестве тарана, все они целы остаться не могли — судя по видео с места преступления, машина задела минимум двоих.

Пациент с характерными травмами сам обратился в больницу Всеволожска около половины двенадцатого утра 16 мая. Врачи диагностировали закрытый перелом руки и обеих пяток. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, поэтому к нему пустили побеседовать полицейских. Он представился 35-летним уроженцем Самарской области, утверждает, что в Петербург приехал погостить к другу, а травмы получил, когда пьяный сел на подоконник и вывалился из окна второго этажа. Житель Сызрани сказал, что работает в должности генерального директора строительной компании, которая продает бетон, — названные им фамилия и организация действительно значатся в реестре юрлиц.

Машину, на которой налетчики уехали с Симонова, закинув сейф в багажник, видели на трассе под Петербургом и чуть позже на Суздальском проспекте. С места изъяли рацию, монтировку и кроссовку 40-го размера, поверх которой был натянут носок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Да заберите же свои деньги!

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michailPotapov
попытались обокрасть работягу на рабочем месте - получили по справедливости и по понятиям.
Это вам не хомячков разводить.
261490921
"Полдвенадцатого утра"
?

Типа как в Масяне было:
- Это кто такой добрый, в восемь ночи звонит?!
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