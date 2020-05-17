Полиция вышла на след налетчиков из автосервиса по сломанным пяткам и проверяет легенду пьяного продавца бетона из Сызрани
В больнице Всеволожска за пациентом с переломами ног присматривают не только врачи, но и полиция. Молодой человек утверждает, что упал с подоконника, сотрудники считают, что его протаранил ВАЗ во время кражи сейфа из автомастерской на улице Симонова в Петербурге.
Как сообщает региональное управление МВД 17 мая, после налета возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Оперативники предполагают, что в нем есть и первый подозреваемый. После того как сотрудник автосервиса на улице Симонова пытался остановить четверых налетчиков, используя «Жигули» в качестве тарана, все они целы остаться не могли — судя по видео с места преступления, машина задела минимум двоих.
Пациент с характерными травмами сам обратился в больницу Всеволожска около половины двенадцатого утра 16 мая. Врачи диагностировали закрытый перелом руки и обеих пяток. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, поэтому к нему пустили побеседовать полицейских. Он представился 35-летним уроженцем Самарской области, утверждает, что в Петербург приехал погостить к другу, а травмы получил, когда пьяный сел на подоконник и вывалился из окна второго этажа. Житель Сызрани сказал, что работает в должности генерального директора строительной компании, которая продает бетон, — названные им фамилия и организация действительно значатся в реестре юрлиц.
Машину, на которой налетчики уехали с Симонова, закинув сейф в багажник, видели на трассе под Петербургом и чуть позже на Суздальском проспекте. С места изъяли рацию, монтировку и кроссовку 40-го размера, поверх которой был натянут носок.