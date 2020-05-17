Полиция вышла на след налетчиков из автосервиса по сломанным пяткам и проверяет легенду пьяного продавца бетона из Сызрани

В больнице Всеволожска за пациентом с переломами ног присматривают не только врачи, но и полиция. Молодой человек утверждает, что упал с подоконника, сотрудники считают, что его протаранил ВАЗ во время кражи сейфа из автомастерской на улице Симонова в Петербурге.



Как сообщает региональное управление МВД 17 мая, после налета возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Оперативники предполагают, что в нем есть и первый подозреваемый. После того как сотрудник автосервиса на улице Симонова пытался остановить четверых налетчиков, используя «Жигули» в качестве тарана, все они целы остаться не могли — судя по видео с места преступления, машина задела минимум двоих.

