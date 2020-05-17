Дожди помогут петербуржцам соблюсти режим самоизоляции в воскресенье и в начале рабочей недели

В воскресенье, 17 мая, днем в Петербурге пройдет небольшой дождь, сообщает Северо-Западное УГМС. Воздух прогреется до +9...+11, порывы ветра будут умеренными, со скоростью 5–9 метров в секунду.



Атмосферное давление будет слабо понижаться, а вот в понедельник, 18 мая, снова поползет вверх. И в понедельник, и во вторник лучше захватить с собой зонт — ожидаются кратковременные дожди.



Напомним, что в Петербурге все еще не сняты ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Лицам старше 65 лет предписан режим самоизоляции, остальным гражданам рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, а при выходе — надевать маски и перчатки.

