FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
17.05.2020 11:24
7
Печать

Дожди помогут петербуржцам соблюсти режим самоизоляции в воскресенье и в начале рабочей недели

В воскресенье, 17 мая, днем в Петербурге пройдет небольшой дождь, сообщает Северо-Западное УГМС. Воздух прогреется до +9...+11, порывы ветра будут умеренными, со скоростью 5–9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо понижаться, а вот в понедельник, 18 мая, снова поползет вверх. И в понедельник, и во вторник лучше захватить с собой зонт — ожидаются кратковременные дожди.

Напомним, что в Петербурге все еще не сняты ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Лицам старше 65 лет предписан режим самоизоляции, остальным гражданам рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, а при выходе — надевать маски и перчатки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

SERGEY111
Что мне снег , что мне зной , что мне дождик проливной - моя работа всегда со мной .
260976171
Бездарные статьи у Вас. Те кто пишут на кого учились ?) Наверное на слесаря...
Vdemenkov1965
Пора разобраться этой 'самоспекуляцией'.
ОНА НОСИТ ДОРОВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
ЗАКОНА О САМОИЗОЛЯЦИИ НЕТ.
ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
ВСЁ ШТРАФЫ ПРИДЁТСЯ ВЕРНУТЬ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний