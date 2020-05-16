«Билет будет стоить к 70 тысячам». Министр транспорта России рассказал, почему в самолетах не будут сажать через одного

Меры социального дистанцирования на транспорте — например, рассадка пассажиров через одного — приведут к снижению окупаемости рейсов и удорожанию билетов, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих 16 мая, передает ТАСС.



«Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте: если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный», - сказал министр. Некоторые страны, которые изначально планировали ввести подобные меры, уже отказались от такой идеи, добавил он. «Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет», - сказал Дитрих.

