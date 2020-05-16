Росгвардейцы запустили над Подмосковьем высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для наблюдения за нарушителями режима самоизоляции. Как сообщили 16 мая в пресс-службе ведомства, комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км.



«С помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передаётся нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения правонарушений», — пояснили в Росгвардии.