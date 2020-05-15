Путин поручил увеличить объемы тестирования на коронавирус

Кроме того, глава государства поручил принять меры по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медорганизаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным Covid-19.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить ... Наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте поручения.

Также поручено обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.



Путин также поручил контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном смягчении ограничительных мер, «предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации».



Доклад по данным поручениям президент ожидает до 20 мая.

