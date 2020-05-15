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15.05.2020 23:25
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Путин поручил увеличить объемы тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля вечером 15 мая.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить ... Наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте поручения.

Кроме того, глава государства поручил принять меры по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медорганизаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным Covid-19.

Также поручено обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Путин также поручил контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном смягчении ограничительных мер, «предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации».

Доклад по данным поручениям президент ожидает до 20 мая.

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Комментарии (8)

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А напомните ка.. Кто тесты поставляет?
Евгений Полянский
Нужно больше золота!
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и как вы себе это представляете? сгонять принудительно в кучи, где среди здоровых, найдутся заражённые, которые всех перезаражают? или вы думаете, что после того, как вы, свиньи, отказались помогать собственному населению деньгами (в то время, когда США выдало по 2000 баксов, а ЕС выдало по 2000 евро - каждому гражданину страны), оно массово пойдёт вам помогать? кукиш вам краснопролетарский...сосите... буду голосовать ПРОТИВ вашей новой версии Проституции, на которую вы вечно "кладёте с прибором", когда речь заходит о защите прав граждан. Если у нас нет прав и нет честных выборов, нет поддержки населения в условиях всемирной пандемии, не ждите от населения никакой поддержки. Игнор.
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