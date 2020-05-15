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15.05.2020 22:43
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Президент России поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка

Президент России поручил федеральному правительству до 1 июня внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении пособия по уходу за первым ребенком, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля вечером 15 мая.

."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... Повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.... Осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года специальных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме", - говорится в документе.

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