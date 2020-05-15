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15.05.2020 21:15
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Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 4 с половиной миллиона человек, данные вечером 15 мая приводит Университет Хопкинса.

По подсчетам вуза, собирающего статистику по коронавирусу во всех странах, на данный момент COVID-19 стал причиной гибели 304 835 человек.

На первом месте по выявленным случаям инфицирования находятся США - 1 млн 427,8 тысячи, на втором - Россия с 262 843 больных. На третьем - Великобритания с 238 тысячами инфицированных.

Самое большое количество смертей университетом по-прежнему фиксируется в США - 86 386 человек. На втором месте Великобритания - 34 077 смерти. На третьем - Италия 31 610 погибших от COVID-19.

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Комментарии (1)

261409821
А ничего, что количество реально больных сейчас ковидом не 4.5 миллиона а 2.5? около 37% заболевших выздоровело. типичная манипуляция числами!
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