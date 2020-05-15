Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 4 с половиной миллиона человек, данные вечером 15 мая приводит Университет Хопкинса.



По подсчетам вуза, собирающего статистику по коронавирусу во всех странах, на данный момент COVID-19 стал причиной гибели 304 835 человек.



На первом месте по выявленным случаям инфицирования находятся США - 1 млн 427,8 тысячи, на втором - Россия с 262 843 больных. На третьем - Великобритания с 238 тысячами инфицированных.



Самое большое количество смертей университетом по-прежнему фиксируется в США - 86 386 человек. На втором месте Великобритания - 34 077 смерти. На третьем - Италия 31 610 погибших от COVID-19.

