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15.05.2020 16:33
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Милонов готов отказаться от служебного авто в Петербурге. И призвал депутатов всех уровней к тому же

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о готовности последовать призыву губернатора отказаться от служебного автомобиля в Петербурге и выразил надежду, что народные избранники всех уровней в городе поступят аналогичным образом. Об этом он 15 мая сообщил «Фонтанке».

«Видите, Александр Дмитриевич [Беглов] призвал оптимизировать расходы — денег мало из-за пандемии. Он призвал нас отказаться от депутатских машин, что я лично готов уже сделать с сегодняшнего дня. И надеюсь, что все коллеги откажутся от депутатских машин. Потому что думские-то [депутаты] немножечко пользуются... И районные депутаты, и муниципальные откажутся от своих машин, и городские, и мы, думские, откажемся в Петербурге».

Напомним, с призывом к депутатам отказаться от служебных автомобилей для экономии бюджетных средств в условиях пандемии Александр Беглов обратился 13 мая, во время отчета об итогах 2019 года перед Заксобранием Петербурга. Подробнее о выступлении губернатора читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (16)

Alpat
Откажутся от служебных машин и пересядут на такси, которое им будут оплачивать из бюджета.
Вот и вся экономия, чистой воды пиар ход.
mayor1976
Пускай на электросамокаты пересядут, толстожопики! А то одни только слова, дешёвки вонючие! И от шлюх-секретарш пускай откажутся, и от доплат и выплат различных, от служебной связи и служебных квартир ещё! Это слуги народа-а на самом деле народ у них в слугах ходит!
Pupin
Вот возьми и откажись, обещун. Покажи пример.
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