Милонов готов отказаться от служебного авто в Петербурге. И призвал депутатов всех уровней к тому же

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о готовности последовать призыву губернатора отказаться от служебного автомобиля в Петербурге и выразил надежду, что народные избранники всех уровней в городе поступят аналогичным образом. Об этом он 15 мая сообщил «Фонтанке».



«Видите, Александр Дмитриевич [Беглов] призвал оптимизировать расходы — денег мало из-за пандемии. Он призвал нас отказаться от депутатских машин, что я лично готов уже сделать с сегодняшнего дня. И надеюсь, что все коллеги откажутся от депутатских машин. Потому что думские-то [депутаты] немножечко пользуются... И районные депутаты, и муниципальные откажутся от своих машин, и городские, и мы, думские, откажемся в Петербурге».