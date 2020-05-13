«В пруды запустили рыб, а в парки — белок». Как Беглов отчитался перед парламентом

Губернатора Петербурга уже второй сезон подряд заботливо ограждают от шквала вопросов во время отчета перед Заксобранием. В условиях пандемии COVID-19 даже в этом формате Александру Беглову пришлось пойти в контратаку.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Александр Беглов 13 мая, отчитываясь перед парламентом с трибуны в Большом зале Мариинского дворца, проявил исключительное красноречие в описании итогов 2019 года. Второй созыв подряд в ЗакСе действует формат «один вопрос от фракции», что помешало оппозиционным фракциям наброситься на гостя с острыми вопросами о ситуации с коронавирусом. А на те, что были заданы, журналистам не всегда удавалось расслышать ответ. Ни депутаты, ни сам градоначальник в обязательных к ношению масках не усидели.

Еще до приезда Беглова слово взял беспартийный депутат Максим Резник, который предложил коллегам воспользоваться статьей 40 Устава города и выразить губернатору и возглавляемому им правительству недоверие. Коллеги предсказуемо не поддержали.



Губернатор прибыл в ЗакС, как и полагается по подписанному им же постановлению, в респираторе и перчатках. Но уже на трибуне избавился от защиты лица. Журналистов в Мариинский дворец, кроме «телевизоров», не допустили, поэтому оставалось смотреть трансляцию на сайте, где было видно, как «гуляет» маска на лице сидящего спикера Заксобрания Вячеслава Макарова — он то стягивал защиту, оголяя нос, то вовсе снимал её. Как носят средства защиты остальные — запечатлел правительственный телеканал: с открытыми верхними дыхательными путями.

Фото: снимок трансляции

А если верить разъяснению юридического комитета Смольного, что такое «общественное место», где с 12 мая ношение комплекта «маска плюс перчатки» является обязательным под угрозой штрафа, Большой зал парламента также может подпадать под это определение. Так как «смысл термина «общественное место»... заключается в возможности нахождения в указанном месте иных лиц, помимо правонарушителя». Как правильно отметил Александр Беглов с трибуны, заразиться можно везде — «даже в Законодательном собрании».



По словам губернатора, по ключевым экономическим показателям удалось выйти на уровень «превышающий среднее значение по стране». Звучало обнадеживающе: динамика ВРП — 101,5%, «лучший общероссийский показатель», индекс промпроизводства — 104,1%, «почти вдвое лучше федерального», средняя номинальная зарплата 63,2 тысячи рублей — «на треть выше средней по субъектам РФ». Особо приглянулось слушателям романтичное упоминание, что «в пруды, водоемы запустили рыб, а в парки — белок».

Он напомнил о завершении строительства скоростной магистрали М11 «Нева», совместно с РЖД получили разрешение на проектирование высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург. Не забыл появившиеся планы по созданию арт-парка «Тучков буян». Отметил, что за прошлый год сдали 20 многоквартирных домов из числа «проблемных» площадью более 280 тысяч кв. м. Наверное, любимая губернатором тема — это сокращение разрыва обеспеченности социальной инфраструктурой. «Мы построили рекордное за полвека количество детских садов и сократили очередь в ясли в два с половиной раза — с 8 до 3 тысяч детей. По итогам 2019 года Петербург получил 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов», — отметил Беглов, подчеркнув, что город перестал «миндальничать с недобросовестными подрядчиками» и расторг 34 контракта на 8,3 млрд рублей. С полным текстом отчета губернатора можно ознакомиться здесь.

Во время отчета градоначальник озвучил, сколько медработников заразилось COVID-19. По данным Смольного, их 1465 человек (то есть более 17% от общего количества заболевших в Петербурге), правда, с оговоркой — «при исполнении трудовых обязанностей». Вопрос принципиальный: заболевшим на работе полагается компенсация в 300 тысяч рублей, тем, кто подцепил вирус за пределами рабочего места, — ничего.

Кроме того, Беглов признал смерть от коронавируса четырех медиков. «Еще ждем заключения [на остальных]», — добавил он. В неофициальном «списке памяти», куда добавляют имена погибших во время пандемии медработников, а также в неформальной галерее напротив комитета по здравоохранению — более 10 человек.

От единороссов вопрос выпала честь задать депутату Елене Киселевой, которая первым делом отметила «яркий и прорывной результат» — количество открытых школ и детских садов. Именно на этой теме неустанно ставил акцент Беглов, выступавший до выборов губернатора осенью 2019 года, пока еще носил приставку «врио». С отсылкой на обращения горожан парламентарий позволила Беглову оседлать любимого конька, поинтересовавшись, будут ли сохранены объемы строительства школ и детсадов в условиях коронавирусной инфекции. В ответе было известное всем, кто следит за новостями из Смольного: социалка отстает от жилого строительства. Губернатор в долгу не остался и рассыпался в благодарностях депутатам партии власти за принятый часом ранее в первом чтении законопроект о горячих завтраках для школьников начальных классов, который появился на свет после соответствующего поручения Владимира Путина.



Перед следующим вопросом Вячеслав Макаров строго напомнил, что выступления формат не предполагает. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин поднял тему тарифов на жилищно-коммунальные услуги: «Вы сказали, что в прошлом году удалось удержать рост тарифов, а чего ожидать жителям Петербурга в дальнейшем?»

«Нам действительно удалось сдержать рост тарифов, хотя многие считали, что это пиар-компания», — отрапортовал губернатор. «Мы должны держать коммунальные услуги, я имею в виду снабжающие организации, на 3% ниже инфляции. Вот это, я уверен, вне зависимости от сложности ситуации, нам удастся сделать», — это была единственная фраза, которую удалось расслышать в трансляции по теме вопроса.

Следующей по порядку слово взяла глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева, которая поинтересовалась объемом выпадающих доходов городского бюджета. Впрочем, это она и все интересующиеся могли еще полмесяца назад почерпнуть из проекта корректировки бюджета или из материала «Фонтанки». Также депутат попросила озвучить мнение, как градоначальник относится к покрытию дефицита региональных бюджетов за счет средств ФНБ. «Вы знаете, федеральный бюджет тоже не резиновый. Поэтому нужно тоже ответственно к этому относиться», — встал на защиту Москвы Беглов.



От справедливороссов выступал Егоров, который напомнил: медики неоднократно публично заявляли о нехватке средств защиты и неготовности больниц для работы с коронавирусными больными. «Были ли рассмотрены и расследованы вами и другими городскими ведомствами обращения медиков о небезопасных условиях работы, какие меры были предприняты по итогам рассмотрения?» — поинтересовался он.

«У нас, к сожалению, вся страна находится в опасной эпидемиологической зоне, и заболеть можно где угодно, даже в Законодательном собрании. Поэтому мы пошли другим путем. Прежде всего это социальные выплаты…» — объяснил губернатор. Он признал нехватку сегодня медоборудования и поиски ИВЛ. Про проблемы со средствами индивидуальной защиты губернатор упомянул в прошедшем времени — «они были». «Поэтому только я могу слова благодарности сказать нашим врачам, медикам». Про расследование в ответе ничего не прозвучало.

Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский захотел узнать, будет ли и когда Смольным оказана поддержка в виде прямых выплат, а медикам — гарантия отсутствия наказаний за обнародование информации о нехватке СИЗ, оборудования, лекарств, а также попросил обратить внимание на ситуацию в «Ленэкспо».



В ответ с трибуны напомнили о решении не маски выдавать, а деньги. «Вчера мы приняли постановление о выплате. Не маски раздавать бесплатно, а деньги дать. Потому что в нашем городе много людей: и приезжих, и не приезжих... Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт и сказать «где ты зарегистрирован»? Или вообще не выдавать никому? Это в общей сложности 7 миллионов человек. Умножьте на цифру — в среднем 40 рублей, вы получите цифру. Мы пошли другим путем. Мы для всех пенсионеров... Борис Лазаревич, вы пенсионер? Пенсионер, да? Ну да или нет? Ну я пенсионер, я вам говорю».

⁃ Александр Дмитриевич, очень плохо слышно.

⁃ А! Я говорю, вы пенсионер?

⁃ Формально, да.

⁃ Ну вы ж получаете пенсию?

⁃ Получаю.

⁃ Ну вот. Значит, вам 800 рублей с 12 по 31 мая с бюджета Санкт-Петербурга будет перечислено.

⁃ Я их тут же отдам неимущим, — вставил депутат.

⁃...как и всем пенсионерам, многодетным семьям, семьям, где находятся дети под патронатом, — не дал себя сбить губернатор.

Бюджет города Беглов сравнил с дорогой с двусторонним движением. «Есть у нас с вами доходная часть и расходная есть», — пояснил он. И разделил его на три зоны: красную, зайдя за которую «город перестанет жить», желтую — с социальными выплатами и многим другим, и зеленую — с адресной инвестпрограммой, и «разными другими предложениями строить, повышать, умножать». По мнению градоначальника, Петербург подошел к порогу желтой зоны, оставив «маленький зеленый кусочек».

«Борис Лазаревич, я предлагаю, пожалуйста, можно подумать и сократить свои расходы: вот есть у вас автомобиль, можно от него отказаться, есть помощники, можно их перевести на общественные начала», — сказал Беглов, заявив, что готов рассмотреть конкретные предложения. К слову, на каких статьях расходов можно сэкономить, тот же Вишневский писал губернатору еще в начале апреля. Вопрос с автомобилями после ухода гостя вызвал жаркий диалог: Максим Резник вступился за коллегу, объявив с трибуны, что последний и так давно отказался от служебного транспорта. На это эмоционально отреагировал Вячеслав Макаров, заявив, что отказники просто «взяли деньгами». Хотя часть средств экономится для бюджета, часть дает возможность депутатам взять двух дополнительных помощников по договору.

Коммунистка Ольга Ходунова спросила губернатора про одноразовые маски, которые при их «докоронавирусной» стоимости в 2 рубля продаются по 40 рублей, а также почему город не может выпускать ИВД самостоятельно, обеспечив заодно и горожан рабочими местами, и почему обещанные дополнительные выплаты получила мизерная часть медработников.

Похоже, парламентарию удалось раскачать лодку. «Очень легко задавать вопросы, сложнее их решать», — заметил Беглов и ринулся в контратаку. «Вы немножко отстали от сегодняшнего времени, извините, если я так скажу. Это не то советское время, когда все производство было государственным и все решалось по одному звонку с обкома». И подчеркнул, что за полученные от федерального центра 30 млрд рублей городу пришлось «биться, драться».

В заключение гость парламента, особо отметив, что не желает «называть [конкретные лица], чтобы не заниматься популяризацией», напомнил, что «Единая Россия» организовала сбор и помощь для малообеспеченных и многодетных семей. Городское отделение партии «Яблоко» и другие структуры, например «Открытую Россию», которые собирают средства и закупают на них СИЗ для медиков, глава города «популяризовать» не стал.

«Фонтанка» попросила депутата-коммуниста Александра Рассудова рассказать, какие бы вопросы задал он, если бы у него была возможность. «Когда городское правительство прекратит жить истеричным сегодня и начнет думать о сумеречном завтра и кто-нибудь уже озаботится тем, как мы после этого провала будем выходить из сложившейся ситуации?» — ответил он. Кроме того, его волнует срок, к которому больницы вернутся к плановому режиму работы: «Я от многих врачей слышал, что смертность от других серьезных заболеваний будет в разы превышать смертность от «короны» — просто потому что люди не получат вовремя помощь».

Выступление градоначальника завершилось приятным для первых лиц Заксобрания и Смольного. Беглов вручил Макарову к 65-летию знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом», что можно считать свидетельством: усилия спикера ЗакСа по недопущению «телебонивания» в Смольном оценили. «Мал золотник, да дорог», — емко прокомментировал губернатор.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

