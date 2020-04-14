Как депутаты Петербурга спасали бы город, будь у них такая возможность.
Чем сегодня занята законодательная власть Петербурга, какие меры депутаты считают необходимыми и почему их не предпринимает власть исполнительная, лидеры фракций ЗакСа рассказали «Фонтанке».
Пока Смольный считает, сколько горожан может заразиться коронавирусом, а губернатор Александр Беглов предлагает освободить ряд арендаторов от платежей, «Фонтанка» узнала у представителей народа в городском парламенте, какие меры поддержки населения и бизнеса в условиях принудительной самоизоляции видят они целесообразными. Что конкретно делают лидеры парламентских фракций после того, как их руководитель, спикер Вячеслав Макаров, под камеры побыл волонтёром, они рассказали сами. Идеи у депутатов есть. И не только про прямые выплаты. И они готовы их отстаивать уже 15 апреля на очередном заседании Законодательного собрания Петербурга.
Лидер фракции «Яблоко», Борис Вишневский:
Самое главное, что нужно делать для поддержки населения, — прямые выплаты гражданам. Причём уже сейчас не только тем, кто потерял работу и у кого приостановлена деятельность организации, кто в неоплачиваемом отпуске, а всем. Все оказались почти в одинаково тяжёлом положении. Что касается поддержки бизнеса, то нужно существенно большее снижение налогов, чем это делается сейчас. Нужна отмена, а не отсрочка уплаты таких налогов, как налог на имущество и транспортный налог. На это время нужна полная отмена любого налога на прибыль тех, чья деятельность приостановлена. Если люди не могут работать, то нет прибыли, с них нельзя ничего брать. Нужна полная отмена, а не отсрочка арендных платежей за пользование госимуществом. Отсрочка — это значит, что потом придут и возьмут за всё сразу.
Нужны также существенные компенсации по поводу оплаты коммунальных услуг. Все организации, которые стоят, не должны платить за коммуналку. На мой взгляд, это самое простое и очевидное. Меня могут спросить, откуда в Петербурге брать на это деньги? Я легко отвечу. Прекратить тратить 10 млрд на так называемую транспортную реформу. Прекратить платить Западному скоростному диаметру. Остановить все крупные инфраструктурные проекты сейчас и государственно-частные партнёрства. Посмотреть по бюджету города, где у нас почти 1 млрд рублей отведён на проведение чемпионата Европы по футболу, который перенесён. Посмотреть на сотни миллионов рублей, которые выделены на бесконечные праздничные оформления, выставки, фестивали, конгрессы. На всевозможные мероприятия по патриотическому воспитанию. И сразу выяснится, что деньги обнаружатся. Я ещё две недели назад прямо написал об этом губернатору. Никакого ответа я до сих пор не имею. Ещё одна вещь, на которой сейчас точно можно сэкономить по примеру Москвы, я тоже это предлагал, — на целевых работах по благоустройству. Сейчас не до этого.
Это не делается. Что на федеральном, что на городском уровне наша власть считает бюджетные деньги не общественными, а своими. Власть с огромным трудом с ними расстаётся. Организовать нормальные выплаты для граждан для власти — как острый нож. Максимум, что они сделали в Петербурге, — пообещали по 2 тысячи рублей тем, кто будет честно сидеть на самоизоляции.
Кроме того, я сегодня написал господину Беглову, что нужно прекратить запирать людей старше 65 лет в квартирах. При этом грозить им штрафами до 30 тысяч рублей. Если вы хотите беречь их здоровье этой самоизоляцией, то дайте им возможность по крайней мере выйти из дома подышать, дойти до ближайшей аптеки, вынести мусор, погулять с собакой. А не грозить полицейскими патрулями. Я понимаю, что охотиться за пенсионерами куда проще, чем за преступниками. Пенсионер даже убежать не сможет.
15 апреля у нас очередное заседание. Посмотрим, что Смольный нам принесёт. Но я буду ставить все свои вопросы без сомнения. Что касается налогов, я уже на прошлом заседании предложил свои поправки. Они были дружно отклонены.
Лично я с коллегами уже почти неделю занят волонтёрской деятельностью. Мы собираем деньги на помощь медикам, на индивидуальные средства защиты (ИСЗ). Мы уже передали первую партию перчаток и очков. Сегодня будем передавать большую партию масок, очков, бахил тем медикам, которые в этом нуждаются, потому что я почти каждый день получаю сообщения о том, что в том или ином медицинском учреждении критическая ситуация. Нет средств защиты, мы их покупаем. Плюс я помогал двум семьям с планшетами и компьютерами. Свои отдал детям, которым надо учиться.
Вообще мы сидим тут втроем, депутат Вишневский, его помощник Анисимов и журналист Галя Артёменко, и занимаемся тем, что собираем деньги, узнаём цены, где вообще купить ИСЗ, обсуждаем логистику. Но мне кажется, что этим профессионально должны заниматься были совсем другие люди! Но ругать власть за то, что она этого не делает, я будут потом. Сейчас я буду помогать тем, кому могу помочь сам лично.
Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова:
Как минимум, 2 минимальные зарплаты должны быть выделены малообеспеченным гражданам, тем, которые сейчас остались без работы. Деньги на это есть — в специально созданной кубышке Фонда национального состояния. Другие страны, не сидящие на нефтяной игле, не имеющие таких запасов, как мы, такие меры поддержки делают. Мы на 97 уровне в мире по уровню МРОТа. И мы не можем выделить поддержку людям. Транспортникам сейчас не выплачивают ни премии, никаких поощрений, сидят на голом окладе. У нас сейчас будет огромное количество безработных, сразу поднимется социальное напряжение. Поэтому сейчас мы должны взять деньги у тех, у кого они есть. Если ввести прогрессивный подоходный налог, то те, у кого деньги есть, у кого доходы не 20 тысяч, а 250 тысяч в месяц, получат возможность помочь другим людям.
Город же должен обеспечить население минимальными средствами защиты. Почему в аптеках сих пор нет масок? А трудовая инспекция должна реагировать на факторы снижения заработной платы. Что делать работающим родителям с детьми, которые остаются дома? Если поддержка оказывается, они могут нанять няню. Пока это замкнутый круг. Людей загнали в систему, которая не работает.
Все эти вопросы я уже оглашала на предыдущем заседании ЗАКСа, и завтра тоже буду. Кроме того, я сделала запрос в прокуратуру, почему у нас пенсионеры остались без льготного транспорта. Это нарушение закона, социального кодекса. У нас сегодня степень закрытости такова, что исполнительная власть недоступна для широкого общения. Но не можешь сам, заставь работать структуры — комитет по здравоохранению, транспортники и т.д.
Лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко:
Начнем с населения. Самые незащищенные жители — пенсионеры и дети. Пенсионерам, которые находятся на самоизоляции и у них нет помогающих родственников, необходимо оказывать поддержку по доставке продуктов питания. Этим занимается комитет по социальной политики и волонтерские организации, в том числе и волонтерский центр партии «Единая Россия».
Второе — школьники на дистанционном обучении. Надо, привлекая бизнес, как можно быстрее закрыть потребность в дистанционных средствах обучения. Третья категория — это люди, которые лишаются работы. Если количество таких граждан будет достаточно велико, нам необходимо будет рассматривать вопрос повторения опыта Москвы. Выплачивать компенсацию за счет средств городского бюджета. Будем смотреть по статистике службы занятости, но я думаю, этот вопрос возникнет еще до майских праздников.
Для поддержки бизнеса (туризм, сфера услуг и т.д.) необходим пакет налоговых льгот. То, что мы уже могли в рамках своих полномочий, мы приняли. Мы предоставили отсрочку по авансовым платежам, по налогу на имущество, сделали льготы по земельному налогу и т.д. К сожалению, большинство налогов и сборов — это компетенция РФ. Мы ставки на уровне города уменьшать не можем.
Также необходимо рассматривать вопрос о предоставлении льгот по арендной плате для тех, кто арендует помещения у города. Многие кафе, рестораны, прачечные, которые сейчас простаивают, они арендуют помещения у города. Этот законопроект разрабатывается, и мы будем его рассматривать на одном из ближайших заседаний, может быть и завтра.
Пока город выбирает достаточно взвешенную позицию, ситуация с эпидемией у нас не такая тяжелая, как в Москве. Но если она будет ухудшаться, нам придется идти на ужесточение мер по обеспечению дистанцирования людей друг от друга. Это самый главный вопрос.
Я лично участвую в разработке законодательных мер, участвую в работе нашего волонтерского центра. Помогаем, прежде всего, пенсионерам по доставке продуктов питания.
Лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева:
Власть должна обеспечить санитарно-эпидемиологическую защиту. Не все соблюдают меры безопасности, иногда формально подходят к самоизоляции и карантину. Запрещено гулять в парках, рекомендовано выходить только за покупками и вынести мусор. Но при этом, только сегодня разбиралась: делают ремонт в подъезде по инициативе частного собственника, ходят толпы, непонятные люди. Коронавирус с доставкой на дом. Пенсионеры вызывают полицию, полиция не реагирует.
Для бизнеса надо совершенно четко определить и зафиксировать, кто должен работать на удаленке, а кто нет. Потому что выходить должны только те, кто работает. Все остальные должны находиться на жестком карантине. Это и есть самая главная мера поддержки. Дать возможность работать тому, кто должен.
По поводу финансовых выплат: самое эффективное — это платить за выполненную работу. Допустим, есть бизнесы, которые в традиционном понимании закрыты. Например, гостиничное хозяйство. Но что мешает государству взять и сделать госзаказ на тех лиц, которые обязаны работать и которых лучше перевести на казарменное положение. И гостиницы могут предоставить свой номерной фонд. В медицине занято около 164 тысяч и, по-хорошему, более половины должно быть переведено на казарменное положение. Они не должны возвращаться к своим семьям, чтобы не заразить и не заразиться. Но они должны иметь адекватные условия. Вот есть номерной фонд, 40 тысяч, поэтому даже они не обеспечат тех, кого необходимо. Дальше — общественное питание — да, закрыты рестораны и столовые, но обеспечение горячим питанием тех же врачей и больниц, закрытых на карантин — пожалуйста, организуйте. Город этого пока не делает.
Мы внесли городской закон, где есть разрешение правительству иметь возможность осуществления госзаказа без торгов в режиме повышенной готовности, или режима ЧС. Потому что у них тоже скованы руки, все пеняют на законодательство. Но никаких мер не принять быстро и оперативно, если соблюдать действующее законодательство. Оно абсолютно не рассчитано на такую ситуацию.
Раздавать деньги всем подряд — глупая вещь. Мы экономику заставляем не работать, и при этом раздаем деньги. Ничего не производится, услуги не оказываются, экономика стоит. Это просто как попугаи, повторяют меры, которые используют для выхода из кризиса тогда, когда стимулируют предприятия работать, а не тогда, когда заставляют их стоять.
По малому бизнесу — самое главное, что могут сделать — освободить от аренды. Доля малого бизнеса и среднего, который арендует в КУГИ — менее 10%. Основные арендуют у частного бизнеса. Как заставить частный бизнес — это вопрос. Но мы придумали. В законе, который мы внесли, мы предложили снижать налог на имущество тем арендодателям, которые предоставили освобождение и повышать налог, если они не предоставили, а деятельность малого бизнеса была приостановлена.
Для того, чтобы принимать эффективные меры, мы должны либо оперативно менять законодательство, либо законы субъекта будут противоречить федеральным, и дальше они уже должны все быстро менять, но тут надо не бояться делать то, что надо делать в этот момент. Мы теряем время.
Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин:
У нас тут выступал омбудсмен по бизнесу. Одна из предложенных мер — льготные беспроцентные кредиты с длительными сроками. Просто раздавать деньги — это не совсем эффективно. А так тот же банк оценочно может понять, действительно ли бизнес жизнеспособен, и за счёт этого наводнить дополнительными средствами экономику. Возможно, определённые категории нужно финансировать прямо. Сейчас идёт уже большое количество сообщений. Люди пишут, как попали в тяжёлую ситуацию. Конечно, людям нужно помогать. Особенно остро сейчас встаёт проблема матерей-одиночек — они оказались под самым большим ударом. Много обращений поступает от горожан, которые лишились работы и снимают жилье.
Не скажу, что это исключительно федеральная история. В том же городском бюджете понятно, что от каких-то вещей необходимо отказываться. И возможно напрямую направлять эти деньги населению. Теряют ли власти время? Сложно сказать. Со стороны всегда кажется, что ты сможешь сделать это эффективнее и правильнее. Но хочу сказать, что так, или иначе, некая работа в городе ведётся. Где-то, да, инициатива потихоньку упускается. Тот же режим самоизоляции у нас не очень работоспособен. Хотя, как говорят, это достаточно эффективный метод для приостановки распространения вируса. У нас в парламенте вносят оперативные законопроекты по действиям в данном режиме работы. Но это всё зачастую связано с бюджетом. В бюджетном комитете есть ЛДПР. Мы активно работаем. Я оказываю адресную помощь конкретным людям в ответ на поступающие обращения, совместно с партией курирую ситуацию в ряде медицинских учреждений, например, в Александровской больнице, которой ЛДПР в эти выходные безвозмездно передала критически необходимую бытовую технику.
Считаю еще, что важно выстроить схему взаимодействия между благотворительными фондами, общественными организациями, политическими партиями и нуждающимися. Объединить опыт и ресурсы. Критически необходимой сейчас вижу адресную помощь по конкретным обращениям и заявлениям.
Мы все оказались перед большим вызовом, существует проблема нехватки человеческих ресурсов. Те же самые аналитики переброшены на то, чтобы остановить инфекцию. Влияет и высокая численность бюрократического аппарата, которая затягивает процесс принятия решений, но работа ведется, и общими усилиями мы сможем переломить ситуацию.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалёв:
Я считаю, что правильная идея — передать средства гражданам, прямые выплаты в размере 10–15 тысяч. Может быть, по категориям. В первую очередь, это те, кому не гарантирована зарплата из бюджета и зарплата ниже реального минимума. Это нормальная поддержка внутреннего рынка. Мы предлагаем полностью обнулить транспортный налог, на этот год, во всяком случае. Вообще наша позиция — отмена этого налога. Это наш региональный налог. Мы действуем в своих полномочиях.
Необходима адресная помощь пенсионерам, чтобы им пенсию забирать. Уменьшить их передвижения. Почему-то никто этим не занимается. А пенсионеры перемещаются по городу с тем, чтобы получать на почте или в банке пенсию. И ведь очень многие прописаны не там, где они живут. Они перемещаются, а льготы на транспорт им отменили. И зачем им вообще выходить из дома. Всех на учёт и доставлять пенсию на дом. Проблема, которую никто не решает.
Естественно, нужно снижать арендные ставки. Мы предлагаем это. Правительство нас поддерживает. В то же время меры по закрытию бизнеса в сфере обслуживания должны быть скорректированы. Такие предприятия, как парикмахерские, ничем не провинились. Они ничем не лучше и не хуже магазинов, которые работают. Если рестораны больше угрозы несут, там приём пищи, то парикмахерские-то зачем закрывать?
Завтра мы будем говорить о транспортном налоге. Наш закон давно лежит в парламенте. Сейчас он приобрёл остроту. Какой транспорт сейчас, если пассажиропоток уменьшился? Естественно, я реагирую на все обращения граждан. В основном народ раздражён тем, что у нас «ни то, ни сё». Нет конкретных жалоб. Больше жалуются на то, что с ребёнком якобы не выйти на детскую площадку, а с другой стороны, можно выйти с собачкой на ту же площадку. Нелогичностью мер люди раздражены больше всего. Власть должна реагировать на это. Либо вводить жёсткие меры, вплоть до режима ЧС. Либо дать возможность людям существовать. На мой взгляд, Смольный сегодня справляется не выше, чем на тройку. Действовать надо было раньше. Мы за неделю до начала мер всё это предлагали. А ещё шли футбольные матчи, концерты… Но журналисты не обратили на нас тогда внимания. В итоге всё это ввели. Но надо было раньше.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»