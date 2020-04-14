Как депутаты Петербурга спасали бы город, будь у них такая возможность.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Пока Смольный считает, сколько горожан может заразиться коронавирусом, а губернатор Александр Беглов предлагает освободить ряд арендаторов от платежей, «Фонтанка» узнала у представителей народа в городском парламенте, какие меры поддержки населения и бизнеса в условиях принудительной самоизоляции видят они целесообразными. Что конкретно делают лидеры парламентских фракций после того, как их руководитель, спикер Вячеслав Макаров, под камеры побыл волонтёром, они рассказали сами. Идеи у депутатов есть. И не только про прямые выплаты. И они готовы их отстаивать уже 15 апреля на очередном заседании Законодательного собрания Петербурга.



Лидер фракции «Яблоко», Борис Вишневский:



Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

Самое главное, что нужно делать для поддержки населения, — прямые выплаты гражданам. Причём уже сейчас не только тем, кто потерял работу и у кого приостановлена деятельность организации, кто в неоплачиваемом отпуске, а всем. Все оказались почти в одинаково тяжёлом положении. Что касается поддержки бизнеса, то нужно существенно большее снижение налогов, чем это делается сейчас. Нужна отмена, а не отсрочка уплаты таких налогов, как налог на имущество и транспортный налог. На это время нужна полная отмена любого налога на прибыль тех, чья деятельность приостановлена. Если люди не могут работать, то нет прибыли, с них нельзя ничего брать. Нужна полная отмена, а не отсрочка арендных платежей за пользование госимуществом. Отсрочка — это значит, что потом придут и возьмут за всё сразу.

Нужны также существенные компенсации по поводу оплаты коммунальных услуг. Все организации, которые стоят, не должны платить за коммуналку. На мой взгляд, это самое простое и очевидное. Меня могут спросить, откуда в Петербурге брать на это деньги? Я легко отвечу. Прекратить тратить 10 млрд на так называемую транспортную реформу. Прекратить платить Западному скоростному диаметру. Остановить все крупные инфраструктурные проекты сейчас и государственно-частные партнёрства. Посмотреть по бюджету города, где у нас почти 1 млрд рублей отведён на проведение чемпионата Европы по футболу, который перенесён. Посмотреть на сотни миллионов рублей, которые выделены на бесконечные праздничные оформления, выставки, фестивали, конгрессы. На всевозможные мероприятия по патриотическому воспитанию. И сразу выяснится, что деньги обнаружатся. Я ещё две недели назад прямо написал об этом губернатору. Никакого ответа я до сих пор не имею. Ещё одна вещь, на которой сейчас точно можно сэкономить по примеру Москвы, я тоже это предлагал, — на целевых работах по благоустройству. Сейчас не до этого.



Это не делается. Что на федеральном, что на городском уровне наша власть считает бюджетные деньги не общественными, а своими. Власть с огромным трудом с ними расстаётся. Организовать нормальные выплаты для граждан для власти — как острый нож. Максимум, что они сделали в Петербурге, — пообещали по 2 тысячи рублей тем, кто будет честно сидеть на самоизоляции.



Кроме того, я сегодня написал господину Беглову, что нужно прекратить запирать людей старше 65 лет в квартирах. При этом грозить им штрафами до 30 тысяч рублей. Если вы хотите беречь их здоровье этой самоизоляцией, то дайте им возможность по крайней мере выйти из дома подышать, дойти до ближайшей аптеки, вынести мусор, погулять с собакой. А не грозить полицейскими патрулями. Я понимаю, что охотиться за пенсионерами куда проще, чем за преступниками. Пенсионер даже убежать не сможет.



15 апреля у нас очередное заседание. Посмотрим, что Смольный нам принесёт. Но я буду ставить все свои вопросы без сомнения. Что касается налогов, я уже на прошлом заседании предложил свои поправки. Они были дружно отклонены.



Лично я с коллегами уже почти неделю занят волонтёрской деятельностью. Мы собираем деньги на помощь медикам, на индивидуальные средства защиты (ИСЗ). Мы уже передали первую партию перчаток и очков. Сегодня будем передавать большую партию масок, очков, бахил тем медикам, которые в этом нуждаются, потому что я почти каждый день получаю сообщения о том, что в том или ином медицинском учреждении критическая ситуация. Нет средств защиты, мы их покупаем. Плюс я помогал двум семьям с планшетами и компьютерами. Свои отдал детям, которым надо учиться.



Вообще мы сидим тут втроем, депутат Вишневский, его помощник Анисимов и журналист Галя Артёменко, и занимаемся тем, что собираем деньги, узнаём цены, где вообще купить ИСЗ, обсуждаем логистику. Но мне кажется, что этим профессионально должны заниматься были совсем другие люди! Но ругать власть за то, что она этого не делает, я будут потом. Сейчас я буду помогать тем, кому могу помочь сам лично.



Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова:



Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

Как минимум, 2 минимальные зарплаты должны быть выделены малообеспеченным гражданам, тем, которые сейчас остались без работы. Деньги на это есть — в специально созданной кубышке Фонда национального состояния. Другие страны, не сидящие на нефтяной игле, не имеющие таких запасов, как мы, такие меры поддержки делают. Мы на 97 уровне в мире по уровню МРОТа. И мы не можем выделить поддержку людям. Транспортникам сейчас не выплачивают ни премии, никаких поощрений, сидят на голом окладе. У нас сейчас будет огромное количество безработных, сразу поднимется социальное напряжение. Поэтому сейчас мы должны взять деньги у тех, у кого они есть. Если ввести прогрессивный подоходный налог, то те, у кого деньги есть, у кого доходы не 20 тысяч, а 250 тысяч в месяц, получат возможность помочь другим людям.

Город же должен обеспечить население минимальными средствами защиты. Почему в аптеках сих пор нет масок? А трудовая инспекция должна реагировать на факторы снижения заработной платы. Что делать работающим родителям с детьми, которые остаются дома? Если поддержка оказывается, они могут нанять няню. Пока это замкнутый круг. Людей загнали в систему, которая не работает.





Все эти вопросы я уже оглашала на предыдущем заседании ЗАКСа, и завтра тоже буду. Кроме того, я сделала запрос в прокуратуру, почему у нас пенсионеры остались без льготного транспорта. Это нарушение закона, социального кодекса. У нас сегодня степень закрытости такова, что исполнительная власть недоступна для широкого общения. Но не можешь сам, заставь работать структуры — комитет по здравоохранению, транспортники и т.д.

Лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко:



Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

Начнем с населения. Самые незащищенные жители — пенсионеры и дети. Пенсионерам, которые находятся на самоизоляции и у них нет помогающих родственников, необходимо оказывать поддержку по доставке продуктов питания. Этим занимается комитет по социальной политики и волонтерские организации, в том числе и волонтерский центр партии «Единая Россия».

Второе — школьники на дистанционном обучении. Надо, привлекая бизнес, как можно быстрее закрыть потребность в дистанционных средствах обучения. Третья категория — это люди, которые лишаются работы. Если количество таких граждан будет достаточно велико, нам необходимо будет рассматривать вопрос повторения опыта Москвы. Выплачивать компенсацию за счет средств городского бюджета. Будем смотреть по статистике службы занятости, но я думаю, этот вопрос возникнет еще до майских праздников.



Для поддержки бизнеса (туризм, сфера услуг и т.д.) необходим пакет налоговых льгот. То, что мы уже могли в рамках своих полномочий, мы приняли. Мы предоставили отсрочку по авансовым платежам, по налогу на имущество, сделали льготы по земельному налогу и т.д. К сожалению, большинство налогов и сборов — это компетенция РФ. Мы ставки на уровне города уменьшать не можем.

Также необходимо рассматривать вопрос о предоставлении льгот по арендной плате для тех, кто арендует помещения у города. Многие кафе, рестораны, прачечные, которые сейчас простаивают, они арендуют помещения у города. Этот законопроект разрабатывается, и мы будем его рассматривать на одном из ближайших заседаний, может быть и завтра.

Пока город выбирает достаточно взвешенную позицию, ситуация с эпидемией у нас не такая тяжелая, как в Москве. Но если она будет ухудшаться, нам придется идти на ужесточение мер по обеспечению дистанцирования людей друг от друга. Это самый главный вопрос.

Я лично участвую в разработке законодательных мер, участвую в работе нашего волонтерского центра. Помогаем, прежде всего, пенсионерам по доставке продуктов питания.



Лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева:



Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

Власть должна обеспечить санитарно-эпидемиологическую защиту. Не все соблюдают меры безопасности, иногда формально подходят к самоизоляции и карантину. Запрещено гулять в парках, рекомендовано выходить только за покупками и вынести мусор. Но при этом, только сегодня разбиралась: делают ремонт в подъезде по инициативе частного собственника, ходят толпы, непонятные люди. Коронавирус с доставкой на дом. Пенсионеры вызывают полицию, полиция не реагирует.

Для бизнеса надо совершенно четко определить и зафиксировать, кто должен работать на удаленке, а кто нет. Потому что выходить должны только те, кто работает. Все остальные должны находиться на жестком карантине. Это и есть самая главная мера поддержки. Дать возможность работать тому, кто должен.

По поводу финансовых выплат: самое эффективное — это платить за выполненную работу. Допустим, есть бизнесы, которые в традиционном понимании закрыты. Например, гостиничное хозяйство. Но что мешает государству взять и сделать госзаказ на тех лиц, которые обязаны работать и которых лучше перевести на казарменное положение. И гостиницы могут предоставить свой номерной фонд. В медицине занято около 164 тысяч и, по-хорошему, более половины должно быть переведено на казарменное положение. Они не должны возвращаться к своим семьям, чтобы не заразить и не заразиться. Но они должны иметь адекватные условия. Вот есть номерной фонд, 40 тысяч, поэтому даже они не обеспечат тех, кого необходимо. Дальше — общественное питание — да, закрыты рестораны и столовые, но обеспечение горячим питанием тех же врачей и больниц, закрытых на карантин — пожалуйста, организуйте. Город этого пока не делает.



Мы внесли городской закон, где есть разрешение правительству иметь возможность осуществления госзаказа без торгов в режиме повышенной готовности, или режима ЧС. Потому что у них тоже скованы руки, все пеняют на законодательство. Но никаких мер не принять быстро и оперативно, если соблюдать действующее законодательство. Оно абсолютно не рассчитано на такую ситуацию.

Раздавать деньги всем подряд — глупая вещь. Мы экономику заставляем не работать, и при этом раздаем деньги. Ничего не производится, услуги не оказываются, экономика стоит. Это просто как попугаи, повторяют меры, которые используют для выхода из кризиса тогда, когда стимулируют предприятия работать, а не тогда, когда заставляют их стоять.

По малому бизнесу — самое главное, что могут сделать — освободить от аренды. Доля малого бизнеса и среднего, который арендует в КУГИ — менее 10%. Основные арендуют у частного бизнеса. Как заставить частный бизнес — это вопрос. Но мы придумали. В законе, который мы внесли, мы предложили снижать налог на имущество тем арендодателям, которые предоставили освобождение и повышать налог, если они не предоставили, а деятельность малого бизнеса была приостановлена.

Для того, чтобы принимать эффективные меры, мы должны либо оперативно менять законодательство, либо законы субъекта будут противоречить федеральным, и дальше они уже должны все быстро менять, но тут надо не бояться делать то, что надо делать в этот момент. Мы теряем время.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин:



Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга