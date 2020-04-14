Вспышка COVID-19 в Петербурге может продлиться около трех-четырех месяцев, а официальное число заболевших может отличаться от количества невыявленных случаев в десять раз. Таков один из прогнозов, который дали эксперты Смольному.

В Петербурге коронавирусом могут заболеть от 40 до 120 тысяч человек: публикуем расчеты экспертов Смольного

Фото: Zuma\TASS

Вице-губернатор Владимир Княгинин больше двух недель назад, 26 марта, провел встречу с ведущими учеными города в области вирусологии и математического моделирования, чтобы определить, как будет развиваться пандемия COVID-19 в Петербурге.

Как следует из оказавшегося в распоряжении редакции 14 апреля документа, в работе приняли участие представители НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургского политехнического университета, Фонда центра стратегических разработок «Северо-Запад» и новосибирского НПО «Вектор». 30 марта итог их работы — прогноз ключевых параметров пандемии в Петербурге — отправился на стол к губернатору Александру Беглову. Рассказываем, что там написано.

Отчет экспертной группы по COVID-19 Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

По мнению специалистов, возможная продолжительность вспышки COVID-19 в Петербурге — до июня 2020 года, то есть около 100 дней (3–4 месяцев), начиная с 4 марта — даты подтверждения диагноза первому заболевшему. Пик заболеваемости прогнозируется на 70–80-й день от начала экспоненциального роста. Число заболевших на пике эпидемии может достичь, согласно разным модельным оценкам, от 45 тысяч до 120 тысяч человек, что составляет 0,8%—2,2% населения Санкт-Петербурга. При этом невыявленных случаев в силу бессимптомного течения болезни может быть в 10 раз больше.

На конец марта, когда готовился доклад, эксперты отметили, что трудно прогнозировать число заболевших, которым потребуется интенсивная терапия и реанимационные мероприятия, а также смертность от пандемии в Петербурге. Но по опыту других стран, уже вступивших в активную фазу развития пандемии, можно было предположить, что осложнения, требующие интенсивной терапии, будут у 10–20% заболевших: легкая форма заболевания будет у 75–80% больных, среднетяжелая у 15– 8%, а тяжелая у 5–7%.



По модели развития пандемии COVID-19 от СПбПУ и Института гриппа, на пике заболеваемости в Санкт-Петербурге (от 8,4 до 13,6 тыс. заболевших) потребность в койках в интенсивной терапии может превысить 2,7 тыс. коек, в том числе с подключением больных к аппаратам ИВЛ — около 700 человек. Эксперты отметили, что «в Санкт-Петербурге на пике заболеваемости COVID-19 риск превышения назначений интенсивной терапии над доступной мощностью специализированного коечного фонда даже с учетом перепрофилирования стационаров весьма велик».

Уже в апреле петербургский комздрав заверил: пока количества аппаратов ИВЛ достаточно. Беглов предусмотрительно попросил у Путина еще.

Уровень смертности от коронавирусной инфекции также будет зависеть от способа тестирования новых случаев заражения. Для лучшего понимания распространенности заболевания и построения моделей развития эпидемии эксперты рекомендовали многократно увеличить число тестирований. И максимально децентрализовать, упростить и удешевить тестирование, допустить больше лабораторий к возможности проводить тесты. «Возможно, в Петербурге следует расширить участие в тестировании частных клиник и лабораторных сетей», — говорится в документе.



Как говорится в отчете, группа особого риска для коронавирусной инфекции COVID-19 — люди старшего возраста. Уровень смертности в возрастных группах старше 60 лет в несколько раз выше, чем у молодых. А для 80+ вообще чрезвычаен. В Петербурге, по данным Росстата на 1 января, группа риска в категории «60+» — 1,25 млн человек, в том числе в категории «65+» — 897 тысяч человек.

Кроме того, в группу риска попадают больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями, гипертонией, рядом онкологических заболеваний. Для них вероятность смерти при заражении вирусом в мире составляет от 7,6 до 13,2%. По данным Росстата на 1 тысячу населения в Петербурге заболевания в 2017 году составляли: новообразования — 16,2 случая; болезни крови — 2,2; эндокринной системы — 17,8; системы кровообращения — 26,5; органов дыхания — 480,9. И в документе отмечается, что группа высокого риска может быть переведена на домашний карантин (режим жесткой самоизоляции) уже сейчас.



Еще одна группа риска — медицинские работники. В Италии COVID-19 заразился каждый третий медицинский работник, а в Испании — каждый восьмой. Это оказывает дополнительное давление на систему здравоохранения, отметили эксперты. И предложили выделить в особую группу риска не только тех, кто работает в лечебных учреждениях, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, но и осуществляющих первичный прием и транспортировку пациентов. Обеспечить их необходимым объемом средств индивидуальной защиты (СИЗ), разрешить использование защиты, не имеющей регистрации в качестве изделия медицинского назначения и организовать в перепрофилированных больницах процесс её стерилизации и повторного использования.

А также предоставить возможность исследовательским организациям апробировать экспериментальные варианты лечения коронавирусной инфекции и новые методы диагностики на базе стационаров Петербурга.

Вице-губернатор Владимир Княгинин отказался комментировать «Фонтанке» появившийся документ. Но отметил, что в городе работает сразу несколько экспертных групп и решения принимаются в Смольном взвешенно на основании разных возможных вариантов. Отказался от комментариев и руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

