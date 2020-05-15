ФМБА: Средний инкубационный период коронавируса составляет пять с половиной дней

В большинстве случаев новому коронавирусу хватает меньше недели, чтобы проявить себя. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«В среднем пять — пять с половиной дней длится инкубационный период», — сказала Скворцова, обратив внимание, что в этом COVID-19 отличается от других ОРФИ, у которых он занимает 1–2 дня.

По словам руководителя ФМБА, у большинства заражённых инкубационный период составляет до недели, в некоторых случаях — до 14, а порой и до 20 дней. «Это определяется состоянием иммунной системы человека», — пояснила специалист.