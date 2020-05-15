FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
73.93р79.90р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 16:24
2
Печать

ФМБА: Средний инкубационный период коронавируса составляет пять с половиной дней

В большинстве случаев новому коронавирусу хватает меньше недели, чтобы проявить себя. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«В среднем пять — пять с половиной дней длится инкубационный период», — сказала Скворцова, обратив внимание, что в этом COVID-19 отличается от других ОРФИ, у которых он занимает 1–2 дня.

По словам руководителя ФМБА, у большинства заражённых инкубационный период составляет до недели, в некоторых случаях — до 14, а порой и до 20 дней. «Это определяется состоянием иммунной системы человека», — пояснила специалист.

Напомним, что с начала пандемии в России умерли 1 418 человек с COVID-19. Всего выявлено 262,8 заражений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Вася Пупкинд
Это скорее те, кто 9 мая на набережной толпился.
PHOBOS Saint-Petersburg
То есть сегодня по больничкам поехали те, кто ходил на шашлычки на 9 мая. Это радует, значит на днях ожидаем спада.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний