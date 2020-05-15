В Гонконге выпустили мороженое со вкусом слезоточивого газа прошлогодних протестов. От десерта першит в горле и хочется плакать

В Гонконге начали продажу мороженого со вкусом слезоточивого газа. Десерт, по задумке авторов, должен напоминать горожанам о массовых столкновениях с полицией в прошлом году. Об этом 15 мая сообщает японская газета The Mainichi.



Основным ингредиентом является чёрный перец, от которого перехватывает дыхание, а на глазах наворачиваются слёзы. После ложки такого мороженого сразу же хочется выпить воды. Одним словом, ощущения от угощения и газовой атаки во многом схожи.



Мороженое выпустили для поддержки протестного движения в период пандемии коронавируса. Владелец кафе, в котором продается новинка, раскрыл секрет приготовления. Повара берут черный перец, обжаривают семена, как кофейные зёрна, а затем превращают всё это в нечто наподобие итальянского джелато. Смесь вызывает першение в горле.

