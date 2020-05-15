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15.05.2020 12:24
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Печать

В Гонконге выпустили мороженое со вкусом слезоточивого газа прошлогодних протестов. От десерта першит в горле и хочется плакать

В Гонконге начали продажу мороженого со вкусом слезоточивого газа. Десерт, по задумке авторов, должен напоминать горожанам о массовых столкновениях с полицией в прошлом году. Об этом 15 мая сообщает японская газета The Mainichi.

Основным ингредиентом является чёрный перец, от которого перехватывает дыхание, а на глазах наворачиваются слёзы. После ложки такого мороженого сразу же хочется выпить воды. Одним словом, ощущения от угощения и газовой атаки во многом схожи.

Мороженое выпустили для поддержки протестного движения в период пандемии коронавируса. Владелец кафе, в котором продается новинка, раскрыл секрет приготовления. Повара берут черный перец, обжаривают семена, как кофейные зёрна, а затем превращают всё это в нечто наподобие итальянского джелато. Смесь вызывает першение в горле.

По данным гонконгских властей, во время протестов было выпущено более 16 000 патронов со слезоточивым газом, многие из которых — в густонаселенных районах, где узкие улицы заполнены небольшими ресторанами и многоквартирными домами.

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