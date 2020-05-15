«На КАД вас ожидает внезапная встреча»: до места назначения не доехали хлеб и танк
Загруженность дорог Петербурга утром 15 мая, по данным «Яндекса», не превысила 2 баллов. Такой невысокий показатель наблюдался большую часть апреля, а 12, 13 и 14 мая утренний максимум составлял 3 балла.
Самыми загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в обе стороны (5 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (4 балла). Крупнейшая пробка образовалась на внутреннем кольце КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса (6,5 км), где идёт ремонт.
Аварий на дорогах немного: сообщений от очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пока только два, и оба касаются крупного транспорта. На Мурманском шоссе перед Синявино опрокинулся грузовик с хлебобулочной продукцией. «Каравай» отдыхает, все живы, оборвало шпильки», — рассказали очевидцы.
На КАД перед развязкой с Волхонского шоссе с трала съехала военная машина. «Вас ожидает внезапная встреча с танком», — предупреждают в «ДТП и ЧП».
Вопрос о принадлежности танка «Фонтанка» задала пресс-службе Западного военного округа. Однако по косвенным признакам можно предположить, что бронетехника сейчас не состоит на службе. Об этом говорит разукомплектованное состояние танка, а также отсутствие сопровождающих в военной форме. Не исключено, что технику везли на один из петербургских ремонтных заводов.