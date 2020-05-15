Загруженность дорог Петербурга утром 15 мая, по данным «Яндекса», не превысила 2 баллов. Такой невысокий показатель наблюдался большую часть апреля, а 12, 13 и 14 мая утренний максимум составлял 3 балла.

Самыми загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в обе стороны (5 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (4 балла). Крупнейшая пробка образовалась на внутреннем кольце КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса (6,5 км), где идёт ремонт.

Аварий на дорогах немного: сообщений от очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пока только два, и оба касаются крупного транспорта. На Мурманском шоссе перед Синявино опрокинулся грузовик с хлебобулочной продукцией. «Каравай» отдыхает, все живы, оборвало шпильки», — рассказали очевидцы.