Очередное водное ДТП: у Отрадного BMW нырнул в Мойку
Житель Петербурга продолжил серию «водных ДТП», утопив машину в реке Мойке, но не в самом Петербурге, а в его пригороде.
Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, накануне утром в посёлке Павлово, рядом с Отрадным (Кировский район Ленинградской области), чёрная BMW вылетела с дороги в реку Мойка. «Произошло ДТП не доезжая до кладбища Арбузово», — рассказывали очевидцы в паблике «Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область» «ВКонтакте».
Пострадавший — 37-летний петербуржец (вероятно, водитель) — сам обратился к медикам. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб плеча и поместили в травматологию.
Ближе к вечеру машину вытащили из реки подъёмным краном. Очевидцы сообщали, что у кладбища Арбузово образовалась серьёзная пробка.
За прошедший месяц в Петербурге было несколько подобных аварий. Вчера утром в Фонтанку угодил «Хёндэ Солярис» (ДТП попало на видео) 18 апреля другой «Солярис» пытался упасть в Мойку, но удержался на краю набережной. 16 апреля в Большую Невку съехал грузовик, его водитель умер.