Житель Петербурга продолжил серию «водных ДТП», утопив машину в реке Мойке, но не в самом Петербурге, а в его пригороде.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, накануне утром в посёлке Павлово, рядом с Отрадным (Кировский район Ленинградской области), чёрная BMW вылетела с дороги в реку Мойка. «Произошло ДТП не доезжая до кладбища Арбузово», — рассказывали очевидцы в паблике «Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область» «ВКонтакте».