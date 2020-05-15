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15.05.2020 07:40
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В Тихом океане нашли двух рыбаков, которые дрейфовали 1,5 месяца

В Тихом океане нашли двоих рыбаков с Маршалловых островов, которые провели в дрейфе полтора месяца. Их лодка преодолела 1,6 тысячи километров, пишет 15 мая РИА Новости со ссылкой на новозеландское радио RNZ Pacific.

Изначально на промысел от берегов острова Ибай 2 апреля отправились три человека. Из-за неисправности единственного мотора и сильной бури их лодка потеряла управление и легла в дрейф.

Поиски пропавших вела армия США, береговая охрана и морской патруль Маршалловых островов. Лодку нашли у берегов самого маленького атолла в Микронезии — острова Намолук. На борту были два человека, судьба третьего пока неизвестна.

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Комментарии (4)

VF812
офигеть...
hal9000
Майн Рида перечитали...я тож када прочитал Затерянные в океане хотел рвануть на плоту ..но чет далеко не ушел...
Максим Стекольщиков
съели по ходу третьего.
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