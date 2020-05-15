В Тихом океане нашли двух рыбаков, которые дрейфовали 1,5 месяца

В Тихом океане нашли двоих рыбаков с Маршалловых островов, которые провели в дрейфе полтора месяца. Их лодка преодолела 1,6 тысячи километров, пишет 15 мая РИА Новости со ссылкой на новозеландское радио RNZ Pacific.



Изначально на промысел от берегов острова Ибай 2 апреля отправились три человека. Из-за неисправности единственного мотора и сильной бури их лодка потеряла управление и легла в дрейф.



Поиски пропавших вела армия США, береговая охрана и морской патруль Маршалловых островов. Лодку нашли у берегов самого маленького атолла в Микронезии — острова Намолук. На борту были два человека, судьба третьего пока неизвестна.

