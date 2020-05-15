Нью-Йоркская биржа выросла, несмотря на данные о безработице в США

Фонтовая биржа Нью-Йорка завершила торги 14 мая в зеленой зоне, несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 1,62% до 23 625,34 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 1,15% и оказался на отметке 2 852,50 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 0,91% до 8 943,72 пункта.

Ранее в четверг Министерство труда США сообщило, что за последние восемь недель, или с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом - с 15 марта по 9 мая, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США составило около 36,5 млн.

