"Все уже поняли". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО, обвинившего РФ и КНР в недостоверной информации о коронавирусе
Слова генсека НАТО, обвинившего РФ и КНР в недостоверной информации о коронавирусе официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла звеном информационной кампании, которую запустили США и которая стремительно набирает обороны. Об этом она заявила вечером 14 мая на своей странице в сети Facebook.
"То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли, - констатировала Захарова. - И сегодня генсек НАТО [Йенс] Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок".
"Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", все в порядке", - добавила она.
13 мая Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72% больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге.
МИД в ответ обнародовал письма с требованием об опровержении опубликованной дезинформации, которые посольства России в США и Великобритании направили главным редакторам Financial Times и The New York Times. Также ведомство сообщило, что 14 мая направит информационное сообщение в ОБСЕ и ЮНЕСКО, которые, по словам представителя министерства Марии Захаровой, заявили о своей непримиримой борьбе с дезинформационными кампаниями и «объявили крестовый поход на фейки».
Впоследствии вице-президент по коммуникациям медиакомпании The New York Times Company Дэниель Роудс заявил, что New York Times уверена в корректности публикации о статистике по COVID-19 в России,