Путин обсудил с президентом Сербии борьбу с коронавирусом, энергетику и День Победы
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александром Вучичем борьбу с пандемией коронавируса. Сербский лидер выразил признательность за помощь в борьбе с инфекцией, оказанную его стране Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля вечером 14 мая.
«По инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. При обсуждении проблематики борьбы с пандемией коронавируса Александр Вучич от имени всех граждан Республики выразил искреннюю признательность за помощь, оказанную сводным отрядом Министерства обороны России, завершающим на днях свою гуманитарную миссию», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность продолжения координации усилий по противодействию распространению инфекции с участием профильных ведомств двух стран. Также лидеры двух стран выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий.
Сообщается также, что Путин и Вучич в ходе беседы обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы над фашизмом и отметили особое значение этого юбилея для народов России и Сербии, «свято хранящих память о боевом братстве военных лет».