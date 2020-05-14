Официальный представитель МИД РФ: заявления Госдепа США о "деструктивной роли" России в Ливии вызывают недоумение

7 мая в ходе брифинга первого заместителя помощника госсекретаря Генри Вустера и заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона прозвучали критические заявления по поводу "деструктивной роли" России в ливийских делах. РФ обвинили в намеренном "разжигании ливийского конфликта" и применении "гибридной тактики", заключающейся в комбинации военной силы и дезинформации. "Наибольшее удивление вызвал пассаж о том, что Москва якобы мешает "миротворческим усилиям" Вашингтона в Ливии", - подчеркнула Захарова.

"Брифинг представителей Госдепартамента вызывает недоумение не только откровенной предвзятостью обвинений в наш адрес, но и пренебрежением элементарной дипломатической этикой, - сказала дипломат. - Хотели бы отметить, что еще 10 декабря 2019 года в ходе рабочего визита Сергея Лаврова в Вашингтон российской стороной было озвучено предложение о налаживании экспертного диалога с США по всему комплексу тем, представляющих взаимный интерес в целях политического урегулирования ливийского кризиса. Внятной реакции мы не услышали ни тогда, ни после. Не хотелось бы думать, что упомянутый брифинг стал своеобразным "ответом" на наше предложение".



Она заявила, что именно США несут прямую ответственность за возникновение ливийского кризиса, продолжающегося по сей день. "США, по сути, устранились от ливийских проблем и дистанцировались от коллективных усилий по содействию комплексному политическому урегулированию ситуации в этой стране. Последнее тому подтверждение - пассивное отношение Вашингтона к подготовке и проведению международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине в январе текущего года", - сообщила Захарова.

