Университет Хопкинса: Количество жертв COVID-19 в мире превысило 300 тысяч

Количество жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 300 тысяч, такие данные вечером 14 мая приводит Университет Хопкинса.

По подсчетам вуза, собирающего статистику по коронавирусу во всех странах, на данный момент COVID-19 стал причиной гибели 300 074 человека на планете.

Количество подтвержденных случаев заболевания 4 млн 405 тысяч 688 человек. На первом месте по выявленным случаям инфицирования находятся США - 1 млн 400,5 тысяч, на втором - Россия с 252 245 больных.