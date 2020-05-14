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14.05.2020 21:10
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Университет Хопкинса: Количество жертв COVID-19 в мире превысило 300 тысяч

Количество жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 300 тысяч, такие данные вечером 14 мая приводит Университет Хопкинса.

По подсчетам вуза, собирающего статистику по коронавирусу во всех странах, на данный момент COVID-19 стал причиной гибели 300 074 человека на планете.

Количество подтвержденных случаев заболевания 4 млн 405 тысяч 688 человек. На первом месте по выявленным случаям инфицирования находятся США - 1 млн 400,5 тысяч, на втором - Россия с 252 245 больных.

Фото: скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

Самое большое количество смертей зафиксировано университетом в США - 84 985 человек. На втором месте Великобритания - 33 692 смерти. На третьем - Италия 31 368 погибших от COVID-19.

Фото: скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

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