«Мир пострадал от заразы из Китая». Трамп пригрозил КНР разрывом отношений из-за коронавируса

Президент США заявил, что разочаровался в Китае и готов разорвать отношения с Пекином.



«Мы могли бы разорвать отношения», — цитирует 14 мая заявление Дональда Трампа телеканал Fox News.



По словам американского лидера, он очень разочаровался в Поднебесной. Президент США уверен, что Китай скрыл факты о коронавирусе. Сейчас администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Пекина.



Также сегодня американский президент прошелся по Китаю и в своем Twitter. «Мир пострадал от заразы из Китая. И даже 100 торговых сделок не смогут изменить ситуацию — и все эти невинные жизни уже не вернуть!» — написал Трамп.

