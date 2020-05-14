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14.05.2020 16:28
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«Мир пострадал от заразы из Китая». Трамп пригрозил КНР разрывом отношений из-за коронавируса

Президент США заявил, что разочаровался в Китае и готов разорвать отношения с Пекином.

«Мы могли бы разорвать отношения», — цитирует 14 мая заявление Дональда Трампа телеканал Fox News.

По словам американского лидера, он очень разочаровался в Поднебесной. Президент США уверен, что Китай скрыл факты о коронавирусе. Сейчас администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Пекина.

Также сегодня американский президент прошелся по Китаю и в своем Twitter. «Мир пострадал от заразы из Китая. И даже 100 торговых сделок не смогут изменить ситуацию — и все эти невинные жизни уже не вернуть!» — написал Трамп.

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Комментарии (8)

krasnonosov
Надо наказывать этих пожирателей летучих мышей.
shushu
Да и правильно, пусть платят, раз устроили всю эту вирусню всемирную. Нам бы тоже надо иск подать, только боятся.
Dir
Китай самый большой держатель баксов, сейчас упаковывает доллары в ящики и готовит корабль в Штаты, чем там обеспечен доллар, ничем, значит на него можно только купить, вот возьмут и купят пол Америки, тогда ТРАМП не так завоет
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