Особенности принудительного масочно-перчаточного режима петербуржцы осваивают на практике. Так, семейная пара из Петроградского района узнала, что отдел ЗАГС — это общественное место, и без полного комплекта туда не пропустят.

Опытом получения свидетельства о рождении ребёнка с «Фонтанкой» 14 мая поделился читатель. Документы получали в загсе Петроградского района после предварительной записи через портал госуслуг, но первая попытка провалилась — он и жена надели маски, но пренебрегли перчатками.

В здание на Большой Монетной их не пропустили. Уходя за недостающей частью комплекта, семья отметила двойные стандарты — указавшие им на выход охранники не предохранялись вовсе. «Ни масок, ни перчаток», — говорит читатель.



Отсутствие защиты сотрудники объяснили обеденным перерывом. Его они, похоже, провели на вахте. Вернувшись уже в перчатках, горожане застали охранников на том же месте. Один успел прикрыть лицо. Как отметил читатель, бесстрашно встречают приходящих только на входе, остальные сотрудники работают с людьми в масках и перчатках.



В четверг о том, что недозащищённых пассажиров могут не пропустить в подземку, сообщили в метрополитене. Согласно губернаторскому постановлению, ношение СИЗов в транспорте обязательно, нарушителям обещают драконовские штрафы. Этого же требуют от посетителей магазинов. Остальные «общественные места» не конкретизированы, в результате чего могут сложиться парадоксальные ситуации. В юридическом комитете правительства предлагают считать общественным любое место, где возможен «визуальный контакт» одного человека с другим. Под такую трактовку попадают улицы, набережные, подъезды и загсы.

