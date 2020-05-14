FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 16:46
6
Печать

Петербуржцев без масочно-перчаточного комплекта выставили из загса. Охрана была «голой»

Особенности принудительного масочно-перчаточного режима петербуржцы осваивают на практике. Так, семейная пара из Петроградского района узнала, что отдел ЗАГС — это общественное место, и без полного комплекта туда не пропустят.

автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел

Опытом получения свидетельства о рождении ребёнка с «Фонтанкой» 14 мая поделился читатель. Документы получали в загсе Петроградского района после предварительной записи через портал госуслуг, но первая попытка провалилась — он и жена надели маски, но пренебрегли перчатками.

В здание на Большой Монетной их не пропустили. Уходя за недостающей частью комплекта, семья отметила двойные стандарты — указавшие им на выход охранники не предохранялись вовсе. «Ни масок, ни перчаток», — говорит читатель.

Отсутствие защиты сотрудники объяснили обеденным перерывом. Его они, похоже, провели на вахте. Вернувшись уже в перчатках, горожане застали охранников на том же месте. Один успел прикрыть лицо. Как отметил читатель, бесстрашно встречают приходящих только на входе, остальные сотрудники работают с людьми в масках и перчатках.

В четверг о том, что недозащищённых пассажиров могут не пропустить в подземку, сообщили в метрополитене. Согласно губернаторскому постановлению, ношение СИЗов в транспорте обязательно, нарушителям обещают драконовские штрафы. Этого же требуют от посетителей магазинов. Остальные «общественные места» не конкретизированы, в результате чего могут сложиться парадоксальные ситуации. В юридическом комитете правительства предлагают считать общественным любое место, где возможен «визуальный контакт» одного человека с другим. Под такую трактовку попадают улицы, набережные, подъезды и загсы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавитьcя до 15кг жира можно БЕЗ ХИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/stopkg
Павел Михайлов
"где возможен «визуальный контакт» одного человека с другим" Из окна квартиры посмотрел на соседний балкон.Увидел соседа. Визуальный контакт!
GreenGrass
А, почему на входе температуру не измерили?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний