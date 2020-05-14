FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 14:27
16
Печать

Жетона недостаточно. Петербуржцев без масок и перчаток разворачивают у входа в метро

Не только жетоны, но и средства индивидуальной защиты лица и рук стали обязательными условиями пропуска в петербургский метрополитен. Пассажиров без масок и перчаток разворачивают у входа в подземку.

«Сотрудники службы транспортной безопасности вежливо просят пассажиров либо надеть маску и перчатки, либо приобрести их в аппаратах по продаже СИЗов, либо покинуть метро», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского метрополитена 14 мая.

Представитель подземки особенно подчеркнул, что подобное общение работников метро с пассажирами происходит ислючительно в вежливой форме и связано с правительственным постановлением, согласно которому всем петербуржцам необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (16)

_________
Я понимаю как мне может помочь маска против респираторной инфекции. Но я не понимаю, чем мне помогут перчатки. Единственное их преимущество перед голыми руками - их можно постоянно протирать антисептиком не боясь повредить кожу. Но много ли людей будут это делать?
Balamut
Народ одевает на 2 минуты при входе и дальше как обычно...
OdinokiyDupri
Вежливые.. Гг
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний