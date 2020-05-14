Жетона недостаточно. Петербуржцев без масок и перчаток разворачивают у входа в метро

Не только жетоны, но и средства индивидуальной защиты лица и рук стали обязательными условиями пропуска в петербургский метрополитен. Пассажиров без масок и перчаток разворачивают у входа в подземку.



«Сотрудники службы транспортной безопасности вежливо просят пассажиров либо надеть маску и перчатки, либо приобрести их в аппаратах по продаже СИЗов, либо покинуть метро», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского метрополитена 14 мая.



Представитель подземки особенно подчеркнул, что подобное общение работников метро с пассажирами происходит ислючительно в вежливой форме и связано с правительственным постановлением, согласно которому всем петербуржцам необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

