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14.05.2020 14:18
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Путин: Ситуация с коронавирусом меняется. Это дает возможность сосредоточиться на долгосрочной повестке

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на борьбу с коронавирусом, нельзя забывать о «решении стратегических задач и масштабных проектов». Об этом Путин сказал 14 мая на совещании с представителями генетической отрасли, пишет РИА Новости.

«Ситуация (с коронавирусом. — Прим. ред.) меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — заявил президент.

Путин в ходе совещания поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса. И подчеркнул, что «научные заделы должны быть оперативно конвертированы в конкурентную продукцию, они сопоставимы с атомными и космическими проектами 20-го века».

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Комментарии (10)

yaprotiv
он точно на другой планете живет
spb7771250
Слушайте, ну реально мы значит с опозданием на пару недель данные статистики получаем, раз он позволяет себе делать такие заявления. Как прямые эфиры с задержкой на 15-25 минут, так и тут.
Fenomen
Что он несёт?
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