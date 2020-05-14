Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на борьбу с коронавирусом, нельзя забывать о «решении стратегических задач и масштабных проектов». Об этом Путин сказал 14 мая на совещании с представителями генетической отрасли, пишет РИА Новости.



«Ситуация (с коронавирусом. — Прим. ред.) меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — заявил президент.

