Путин: Ситуация с коронавирусом меняется. Это дает возможность сосредоточиться на долгосрочной повестке
Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на борьбу с коронавирусом, нельзя забывать о «решении стратегических задач и масштабных проектов». Об этом Путин сказал 14 мая на совещании с представителями генетической отрасли, пишет РИА Новости.
«Ситуация (с коронавирусом. — Прим. ред.) меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — заявил президент.
Путин - о борьбе с коронавирусом: Ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки pic.twitter.com/UMXVN0YBcI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 14, 2020
Путин в ходе совещания поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса. И подчеркнул, что «научные заделы должны быть оперативно конвертированы в конкурентную продукцию, они сопоставимы с атомными и космическими проектами 20-го века».