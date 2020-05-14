Мигранты из стран ближнего зарубежья оказались заперты в России без работы и поддержки своих государств. Шанс вылететь на родину достается далеко не всем из реально нуждающихся, а деньги на жилье и продукты заканчиваются. На помощь приходят диаспоры, но их силы ограничены.

Утром 13 мая более 50 мигрантов столпились у здания консульства Узбекистана на 4-й Красноармейской. Ворота, ведущие во внутренний двор, были закрыты, ведь дипломаты на самоизоляции, а те, кто остался, прием граждан не ведут. Единственный доступный людям канал связи с консульством — Telegram, но и он работает только в одну сторону. Поэтому несколько десятков человек пришли требовать ответа офлайн — как им попасть в списки на чартерные рейсы. Мигрантам было известно о двух самолетах из Петербурга — 14 и 19 мая — и о том, что первыми на родину отправятся самые пострадавшие, в их числе беременные или имеющие проблемы со здоровьем.



Стояние на 4-й Красноармейской длилось с самого утра под присмотром сотрудников полиции. Никакой полутораметровой дистанции между вопрошающими не было, зато все они предусмотрительно натянули на лица маски. Во время разговоров кусочки ткани то и дело сползали, оголяя нос.

«Работы нет, дома сидим два месяца. 27 марта у меня была последняя смена. Была бы работа, мы бы работали тут», — пожаловался недавно присоединившийся к очереди вместе со всей семьей Мухаммад.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

На отсутствие работы пожаловались и две стоявшие рядом женщины. Одна из них до введения ограничений работала в ресторане, жалуется, что, когда его закрыли, она осталась без денег. Другой просительнице повезло больше — она продолжает работать в пекарне, но уже по новому графику — теперь день через три. Домой она приносит около 18 тысяч в месяц. На них нужно кормить семью — работоспособных дочь и сына, которые подработку найти не смогли. Почти все собравшиеся с истекшими регистрациями, петербургская полиция в конце марта пообещала не наказывать мигрантов за такое нарушение.



Телефоны консульства, по словам пришедших, не отвечают. Одни слышали, что билет на чартерный рейс будет стоить 15–18 тысяч рублей, кто-то слышал — что потратить придется не менее $350.

Около полудня у девушки, стоявшей ближе всех к воротам, сдали нервы. Она вцепилась в решетку, хорошенько её тряхнула, издав матерный вскрик на русском языке, чем привлекла внимание полицейских. Толпа оживилась и еще теснее прижалась к воротам. Спустя еще несколько минут во дворе закрытого из-за пандемии консульства показались люди. Сотрудники консульства решили ответить на вопросы граждан Узбекистана. Сначала разговор шел только на повышенных тонах, но потом градус снизился. Выслушали всех, только ответ на вопросы был один — «чартеры забиты, информации о новых нет, оставьте свои данные в телеграме». Собравшиеся смогли передать через решетку ксерокопии своих документов с контактными телефонами и надеяться, что с ними свяжутся, когда будет набираться новый чартерный рейс.

Один из сотрудников консульства, с которым удалось перекинуться парой фраз через ворота, сказал корреспонденту «Фонтанки», что всего было получено около 6 тысяч заявок на рейсы, а самолет вмещает 230 человек.



Одной из последних от заветной решетки консульства отходила Насиба. Она приехала в Петербург с внучкой погостить у детей. На апрельские билеты домой от «Аэрофлота» женщина потратила 34 тысячи рублей и думает, где взять еще денег на чартер.

По приблизительной оценке президента региональной общественной организации соотечественников Узбекистана «Умид» Алиджана Хайдарова, по патентам на работу в городе живет 100 тысяч узбеков. Он считает, что около 80% из них захотят вернуться домой из-за отсутствия работы и трудного положения. По его словам, диаспора будет договариваться с предпринимателями о продуктовой и материальной помощи соотечественникам. По две тонны картошки и лука Хайдарову уже удалось найти. Скоро в соцсетях организации будет объявлен сбор средств.

Несмотря на то что у консульства Таджикистана в тот же день было спокойней, граждане этой страны оказались в не менее тяжелом положении. По словам главы петербургской общественной организации таджикистанцев «Аджам» Мурода Усманова, больше всего из-за коронавируса и связанных с ним ограничений пострадали женщины, основная доля которых работала в сфере общепита. Некоторые мужчины свои рабочие места сохранили, они продолжают трудиться на стройке, в службах грузоперевозок и других местах. По его оценке, в Петербурге и Ленобласти до февраля жили около 120 тысяч таджиков, но в конце зимнего сезона часть из них успела вернуться на родину.



Нуждающиеся в помощи граждане Таджикистана, проживающие в Петербурге, могут получить продуктовые наборы с доставкой на дом. Координационный совет таджикской диаспоры 12 апреля создал благотворительный фонд «Баракат» (переводится как «достаток»). Продукты распределяются на овощебазе на Салова, 52. Узнать об этом подробнее и подать заявку можно в группе «Аджам».

13 мая люди в масках выстроились в очередь и у консульства Киргизии с вопросами о вывозных рейсах и просроченных паспортах. Супруги Александр и Марина услышали, что нуждающиеся в вылете по состоянию здоровья могут оставить в консульстве контактную информацию о себе и, возможно, для них найдется место на российском самолете, который скоро вылетит из Москвы вызволять застрявших в Киргизии россиян. У Александра сердечно-сосудистая болезнь — отнимаются рука и нога. Он приехал на заработки, попутно проходил лечение в Петербурге, во время последнего визита в поликлинику ему выписали рецепты, но купить по ним лекарства уже не на что.



Супруги перебрались в квартиру подешевле, в пригороде. «Выложили последние деньги на билеты, у всех, кого могли, занимали», — рассказывает Марина. Киргизский авиаперевозчик «Авиа Траффик» перенес мартовский рейс на 20 мая, а потом на 15 июня.

По словам Александра, в Петербурге нет организованной общественной организации, которая помогала бы нуждающимся киргизам. Однако петербургское консульство организовало собственный оперативный штаб, через который с помощью активистов и волонтеров выдавало разовые продуктовые наборы. Туда вошли крупы, картофель, морковь, сахар, чай, сгущенка и другие нехитрые продукты. Марина и Александр такой получали, хватило на неделю. Земляк в очереди поделился с ними номером активистов, которые сдают соотечественникам квартиры бесплатно.

К очереди присоединился мужчина в спортивной одежде. Он, как и многие, не работает уже два месяца. Пришел спрашивать про вывозной рейс не столько за себя, сколько за жену, которая находится на седьмом месяце беременности. У самих мигрантов в разговорах проскакивают опасения: «Как бы не начался криминал» — «Уже начался».

