РЖД снова открывает продажу билетов на ряд поездов, в том числе и «Сапсан», за 90 суток до их отправления
Глубина продажи билетов на ряд направлений на летний период внутри России снова увеличена до 90 суток. Изменения, как сообщается 14 мая на сайте компании, коснутся более 50 пар поездов.
Купить почти за три месяца билеты можно будет на 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан» и ряд двухэтажных и фирменных поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.
Помимо этого изменения коснутся билетов на поезда на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья России.
В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.
Отметим, что РЖД в конце марта 2020 года из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, изменили глубину продажи билетов с 90 на 45 дней.