Замдиректора Центра социальной помощи семье и детям Невского района за махинации с бюджетными миллионами получила штраф в 40 тысяч

Как сообщает 14 мая объединенная пресс-служба судов, Салова вместе с директором центра обвинялась в том, что в период 2017–2019 годов участвовала в заключении договоров на оказание социальных услуг на средства, выделенные из бюджета. Например, на оказание различной психологической помощи, проведение бесед и тренингов. Фактически же, как ранее сообщала городская прокуратура, деньги пошли на премии руководству и сотрудникам учреждения.

Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела в отношении бывшего замдиректора Центра социальной помощи семье и детям района Елены Саловой. Она обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями.

Всего администрация Невского района выделила центру субсидию в сумме 109 080 500 рублей за два года, из которых 1 123 907 рублей были потрачены вышеуказанным образом.



Следователь мотивировал своё ходатайство тем, что Салова обвинялась в совершении преступления средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекалась и судима не была, а также загладила причиненный преступлением вред.



Суд уголовное преследование в отношении Саловой прекратил, назначив ей судебный штраф в размере 40 000 рублей.



Дело бывшего директора центра в апреле 2020 года было передано для рассмотрения в суд.

