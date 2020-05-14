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14.05.2020 10:42
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В Петербурге подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса

В Петербурге за сутки подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса. Об этом 14 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего в списке погибших от COVID-19 в Северной столице уже 69 человек. В Петербурге за сутки выявили еще 460 заболевших коронавирусом; таким образом, на четверг уже 8945 выявленных случаев. Выздоровели 1899.

За минувшие сутки по всей России зафиксировано всего 93 летальных случая. За весь период в стране от коронавируса скончались 2305 человек.

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Комментарии (2)

alexA
6 умерло. Это, видимо, 5, которые имели КОВИД и задохнулись при пожаре в больнице св.Георгия от ИВЛ, сделанных руками, растущими из одного места.
vvs_5e4d10c7ecee4
"За весь период в стране от коронавируса скончались 2305 человек."
"На 1 января 2020 года, по оценке Росстата, в России было 146 745 098 постоянных жителей"

(2305/146745098)*100%=0,016%
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