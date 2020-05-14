В Петербурге подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса

В Петербурге за сутки подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса. Об этом 14 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего в списке погибших от COVID-19 в Северной столице уже 69 человек. В Петербурге за сутки выявили еще 460 заболевших коронавирусом; таким образом, на четверг уже 8945 выявленных случаев. Выздоровели 1899.

За минувшие сутки по всей России зафиксировано всего 93 летальных случая. За весь период в стране от коронавируса скончались 2305 человек.

