МВД: Коронавирус не привел к росту преступности в России
Министерство внутренних дел констатирует, что прогноз о возможном росте уровня преступности в условиях самоизоляции не оправдался.
«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались», — сообщается 14 мая в отчете ведомства.
Так, на 7,1% уменьшилось число преступлений на улицах, площадях, парках. Кроме того, количество нарушений закона среди иностранных граждан за рассматриваемый период даже снизилось на 1,2%.
При этом в МВД отмечают возросшую активность злоумышленников в сфере информационно-коммуникационных технологий. «Рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%», — уточняется в отчете ведомства.
Министерство внутренних дел подчеркивает, что сотрудники ведомства продолжают работать, несмотря на пандемию.