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14.05.2020 10:37
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МВД: Коронавирус не привел к росту преступности в России

Министерство внутренних дел констатирует, что прогноз о возможном росте уровня преступности в условиях самоизоляции не оправдался.

«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались», — сообщается 14 мая в отчете ведомства.

Так, на 7,1% уменьшилось число преступлений на улицах, площадях, парках. Кроме того, количество нарушений закона среди иностранных граждан за рассматриваемый период даже снизилось на 1,2%.

При этом в МВД отмечают возросшую активность злоумышленников в сфере информационно-коммуникационных технологий. «Рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%», — уточняется в отчете ведомства.

Министерство внутренних дел подчеркивает, что сотрудники ведомства продолжают работать, несмотря на пандемию.

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Комментарии (2)

260802031
Кому ж теперь ловить преступников, если все силы брошены на отлавливание мамаш с детьми, пацаков без намордников, гуляющих в парках и других "нарушителей режима"
Дмитрий Хилл
Вообще нечего писать и говорить некоторым ведомствам, как понимаю. Жду доклада МВД на тему, что коронавирус не привел к росту численности гималайских мишек на улицах Питера
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