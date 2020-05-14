МВД: Коронавирус не привел к росту преступности в России

Министерство внутренних дел констатирует, что прогноз о возможном росте уровня преступности в условиях самоизоляции не оправдался.



«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались», — сообщается 14 мая в отчете ведомства.



Так, на 7,1% уменьшилось число преступлений на улицах, площадях, парках. Кроме того, количество нарушений закона среди иностранных граждан за рассматриваемый период даже снизилось на 1,2%.

