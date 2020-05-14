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14.05.2020 09:10
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Цветочный на Васильевском пережил ночной грабеж. Преступники отняли у продавца букет и были найдены в ночи на дорогом внедорожнике

Цветочный магазин в Василеостровском районе Петербурга пережил ночной визит грабителей. Последних интересовала не выручка в кассе, а всего один букет.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 мая, накануне сотрудники полиции задержали троих горожан, подозреваемых в грабеже.

По предварительной версии, трое мужчин зашли в цветочный магазин на Среднем проспекте Васильевского острова, отняли у продавца букет стоимостью две тысячи рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Предполагаемых преступников удалось отыскать по горячим следам. Одного из них спустя час поймали на 17-й линии В. О., двух других чуть позже на Малом проспекте В. О., они находились в автомобиле Toyota Land Cruiser.

Всех троих доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по второй части 161 статьи УК РФ (грабеж). Двоим из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий опрошен в качестве свидетеля.

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Комментарии (2)

Ser_N0771
а работа цветочных магазинов у нас разрешена или как? что-то я совсем запутался...
smith1
грабеж - это же уголовка. и подписка о невыезде.
то есть бы если в церкви танцевали, кидались плстиковыми стаканчиками - это страшнее
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