Цветочный на Васильевском пережил ночной грабеж. Преступники отняли у продавца букет и были найдены в ночи на дорогом внедорожнике

Цветочный магазин в Василеостровском районе Петербурга пережил ночной визит грабителей. Последних интересовала не выручка в кассе, а всего один букет.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 мая, накануне сотрудники полиции задержали троих горожан, подозреваемых в грабеже.



По предварительной версии, трое мужчин зашли в цветочный магазин на Среднем проспекте Васильевского острова, отняли у продавца букет стоимостью две тысячи рублей и скрылись в неизвестном направлении.

