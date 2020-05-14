Цветочный на Васильевском пережил ночной грабеж. Преступники отняли у продавца букет и были найдены в ночи на дорогом внедорожнике
Цветочный магазин в Василеостровском районе Петербурга пережил ночной визит грабителей. Последних интересовала не выручка в кассе, а всего один букет.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 мая, накануне сотрудники полиции задержали троих горожан, подозреваемых в грабеже.
По предварительной версии, трое мужчин зашли в цветочный магазин на Среднем проспекте Васильевского острова, отняли у продавца букет стоимостью две тысячи рублей и скрылись в неизвестном направлении.
Предполагаемых преступников удалось отыскать по горячим следам. Одного из них спустя час поймали на 17-й линии В. О., двух других чуть позже на Малом проспекте В. О., они находились в автомобиле Toyota Land Cruiser.
Всех троих доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по второй части 161 статьи УК РФ (грабеж). Двоим из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий опрошен в качестве свидетеля.