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14.05.2020 07:09
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Врач рассказал о том, что состояние больных коронавирусом может стремительно ухудшиться

Состояние инфицированных COVID-19 может стремительно ухудшиться, несмотря на то, что они изначально переносили заболевание в легкой форме. Об этом 14 мая РИА Новости рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — сказал он.

Он добавил, что скорость ухудшения состояния поражает, а большая часть врачей к этому оказывается не готова.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили более 242 тыс. случаев заражений коронавирусом. Всего в стране умерли 2212 человек.

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