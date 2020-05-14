Врач рассказал о том, что состояние больных коронавирусом может стремительно ухудшиться

Состояние инфицированных COVID-19 может стремительно ухудшиться, несмотря на то, что они изначально переносили заболевание в легкой форме. Об этом 14 мая РИА Новости рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.



«Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — сказал он.

