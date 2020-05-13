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13.05.2020 22:20
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Европарламент одобрил упрощенный визовый режим для Белоруссии

Европейский парламент 13 мая одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией, свидетельствуют результаты онлайн-голосования в ходе пленарного заседания ЕП в Брюсселе.

За соглашение проголосовали 634 депутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались.

Соглашение об упрощении визового режима с Европейским союзом предполагает снижение стоимости «шенгена» с €60 до €35, а также принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Ожидается, что со вступлением документа в силу страны Евросоюза начнут выдавать гражданам Беларуси больше долгосрочных виз.

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Комментарии (8)

Иван Петров
Я рад за Беларусов. Уважаю беларусов за порядок и аккуратность.
(О Польше этого сказать не могу - бывал-ссс...)
Беларусь могла бы хоть завтра стать членом ЕС - и я, русский, был бы только рад этому.
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260865121
а как же "Последний диктатор европы"? "права человека"?....
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