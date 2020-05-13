Европарламент одобрил упрощенный визовый режим для Белоруссии

Европейский парламент 13 мая одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией, свидетельствуют результаты онлайн-голосования в ходе пленарного заседания ЕП в Брюсселе.



За соглашение проголосовали 634 депутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались.



Соглашение об упрощении визового режима с Европейским союзом предполагает снижение стоимости «шенгена» с €60 до €35, а также принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Ожидается, что со вступлением документа в силу страны Евросоюза начнут выдавать гражданам Беларуси больше долгосрочных виз.

