Два клирика РПЦ - в Москве и под Иваново - умерли от COVID-19

Двое клирика Русской православной церкви (РПЦ) умерли за день от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, сообщает 13 мая Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.



"13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении.

