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13.05.2020 22:00
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Два клирика РПЦ - в Москве и под Иваново - умерли от COVID-19

Двое клирика Русской православной церкви (РПЦ) умерли за день от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, сообщает 13 мая Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 мая зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212.

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Комментарии (1)

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А шо, как-то не так молились, или может Господу их усердия было недостаточно?
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