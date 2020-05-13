Два клирика РПЦ - в Москве и под Иваново - умерли от COVID-19
Двое клирика Русской православной церкви (РПЦ) умерли за день от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, сообщает 13 мая Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 мая зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212.