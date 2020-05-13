Петербуржец отметил 9 Мая в бургерной на Рубинштейна и отправился под домашний арест как фальшивомонетчик

Лишение свободы на срок до восьми лет грозит жителю Петербурга за легкомысленную покупку в даркнете. Фальшивые деньги он решил потратить на бургеры.



Как стало известно «Фонтанке», ночь на 13 мая 27-летний житель Петербурга провел, отвечая на вопросы следователя из Центрального района города. После допроса он не возражал против домашнего ареста, суд ходатайство удовлетворил. До 11 июля ему нельзя выходить из квартиры в Петроградском районе, пользоваться Интернетом и разговаривать с кем-то, кроме домочадцев и экстренных служб.