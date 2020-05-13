Петербуржец отметил 9 Мая в бургерной на Рубинштейна и отправился под домашний арест как фальшивомонетчик
Лишение свободы на срок до восьми лет грозит жителю Петербурга за легкомысленную покупку в даркнете. Фальшивые деньги он решил потратить на бургеры.
Как стало известно «Фонтанке», ночь на 13 мая 27-летний житель Петербурга провел, отвечая на вопросы следователя из Центрального района города. После допроса он не возражал против домашнего ареста, суд ходатайство удовлетворил. До 11 июля ему нельзя выходить из квартиры в Петроградском районе, пользоваться Интернетом и разговаривать с кем-то, кроме домочадцев и экстренных служб.
По версии следствия, обвиняемый днем 9 мая в квартире на улицы Лизы Чайкиной приобрел купюру номиналом в пять тысяч рублей, но только не от «Гознака», а напечатанную на струйном принтере. Деньги петербуржец решил потратить в тот же день — ему приглянулась бургерная на улице Рубинштейна. Вскоре после его ухода сотрудник заведения вызвал полицию, оперативники деньги изъяли, специалисты провели экспертизу, а лицо подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения. Нашли его на третьи сутки.
Уголовное дело возбудили в тот же день по статье 186 УК — хранение и сбыт поддельных денег.