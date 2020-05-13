«Это делает мне больно». Меркель рассказала о разочаровании из-за атаки российских хакеров на бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства 13 мая заявила о наличии «серьезных доказательств» причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году и назвала эти действия возмутительными.

«Могу честно сказать, что это огорчает. Каждый день я пытаюсь выстраивать хорошие отношения с Россией, и вот поступают веские доказательства, что российские силовики делают подобное», — цитирует канцлера ФРГ The Telegraph.

«Я рада, что расследование привело к тому, что федеральная прокуратура выдала ордер на арест конкретного человека. Я воспринимаю такие вещи серьезно. Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно», — приводит слова Меркель РИА «Новости».

