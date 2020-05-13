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13.05.2020 17:41
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«Это делает мне больно». Меркель рассказала о разочаровании из-за атаки российских хакеров на бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства 13 мая заявила о наличии «серьезных доказательств» причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году и назвала эти действия возмутительными.

«Могу честно сказать, что это огорчает. Каждый день я пытаюсь выстраивать хорошие отношения с Россией, и вот поступают веские доказательства, что российские силовики делают подобное», — цитирует канцлера ФРГ The Telegraph.

«Я рада, что расследование привело к тому, что федеральная прокуратура выдала ордер на арест конкретного человека. Я воспринимаю такие вещи серьезно. Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно», — приводит слова Меркель РИА «Новости».

«Очевидно, что это не облегчает» улучшение отношений с Москвой, сказала она, назвав такую шпионскую тактику «более чем неудобной».

По словам Меркель, Россия применяет стратегию «гибридной войны», частью которой является «дезориентация» и «искажение фактов», пишет Deutche Welle. В ответ Германия оставляет за собой право принять меры, отметила канцлер. При этом она отметила, что Берлин постарается сохранить хорошие отношения с Москвой.

По информации Der Spiegel, во время атаки на парламент Германии в 2015 году хакеры, вероятно связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ), получили доступ к переписке парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. По данным издания, утечка 16 гигабайт данных случилась во время празднования годовщины окончания Второй мировой войны в бундестаге, на которое были приглашены гости из разных стран, включая Россию.

В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы президента.

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Комментарии (2)

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