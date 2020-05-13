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13.05.2020 16:57
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В администрации Красносельского района обыски. В роли взяточника следствие видит замглавы Миронова

Заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки после передачи очередного денежного транша. Курирующий сферу коммунального хозяйства чиновник вынужден был показать, что хранит у себя в кабинете.

По данным «Фонтанки», на рабочее место Миронова оперативники «коррупционного» отдела управления экономической безопасности главка пришли в сопровождении сотрудников ФСБ. Повод — возбужденное в Следственном комитете Петербурга уголовное дело по статье о получении взятки. Около трех часов дня 13 мая чиновник попался в процессе передачи ему денег. «Фонтанке» известно, что в деле фигурирует сумма в триста тысяч рублей — по предварительным данным, это лишь один из траншей.

Что касается схемы, то, по информации нашего издания, она практически аналогична той, по которой в конце февраля в изолятор отправилась экс-заместитель главы Калининского района Елена Кочкина. По версии следствия, за 10-процентный откат бывшая чиновница давала преимущество подрядчикам на госконтрактах. Кочкина курировала закупки на ремонт школ и детских садов. В отличие от Миронова, она перед арестом успела уволиться по соглашению сторон и даже съездить в отпуск — задерживали ее в Пулково, а обыск проводили у нее дома.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

261180911
Молодцы власть и силовики,что осуществляют планомерную борьбу с коррупцией.
grannie
Какая симпатичная физиономия.... https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/svedenija-o-rukovoditeljah/mironov-aleksej-alekseevich/
Edros_Razvorov
Проворовал своё, уступи место страждущим.
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