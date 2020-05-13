В администрации Красносельского района обыски. В роли взяточника следствие видит замглавы Миронова

Заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки после передачи очередного денежного транша. Курирующий сферу коммунального хозяйства чиновник вынужден был показать, что хранит у себя в кабинете.



По данным «Фонтанки», на рабочее место Миронова оперативники «коррупционного» отдела управления экономической безопасности главка пришли в сопровождении сотрудников ФСБ. Повод — возбужденное в Следственном комитете Петербурга уголовное дело по статье о получении взятки. Около трех часов дня 13 мая чиновник попался в процессе передачи ему денег. «Фонтанке» известно, что в деле фигурирует сумма в триста тысяч рублей — по предварительным данным, это лишь один из траншей.

