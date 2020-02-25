Замглавы администрации Калининского района не спасли, но уволить перед задержанием успели
Следственный комитет Петербурга задержал вторую чиновницу из администрации Калининского района. Ей также вменяют взятку. Ни для нее, ни для коллег это не стало неожиданностью, и в протоколе допроса Елена Кочкина уже называет себя экс-руководителем. Теперь от нее зависит, последует ли продолжение.
По информации «Фонтанки», к вечеру 25 февраля Следственный комитет Петербурга задержал уже бывшего заместителя главы администрации Калининского района, Елену Кочкину. Еще недавно ее фотография была на официальном сайте администрации, а примерно недели полторы назад пропала. По данным «Фонтанки», Кочкина по собственному желанию ушла с работы после консультаций с главой района и в Смольном.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что 5 февраля оперативники «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка реализовали информацию в отношении начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений района Татьяны Светушковой.
В тот день ее задержали вместе с бизнесменом, который работал на подрядах и, по версии следствия, передавал ей 10 процентов откатов от сумм контрактов. Обыски прошли не только у Светушковой в кабинете, но и в кабинете Елены Кочкиной. Впоследствии Светушкова получила домашний арест, а предприниматель — реальную изоляцию.
Заметим, что 5 февраля Елена Кочкина находилась в отпуске за пределами РФ, а вернулась через неделю. Оперативники ее встретили в Пулково, при прилете из Доминиканы, отвезли к ней домой и обыскали квартиру. Разумеется, обо всех этих мероприятиях стало известно главе администрации Калининского района. Понимая, куда движется следствие, Кочкина поступила благородно — уволилась по согласованию сторон.
Понятно, что следствие хочет слышать от нее ответ на вопрос: «Если с ней делилась подчиненная, то делилась ли с кем-нибудь Кочкина?» С этого места, как говорится, начинается не процессуальная, а психологическая история. Здесь многое зависит от решения, какое примет суд по мере ее дальнейшего пресечения.
Сегодня Елене Кочкиной вменяется шестая часть статьи 290 УК — «Получение взятки в особо крупном размере, в группе, с вымогательством». В материалах дела фигурирует сумма под 8 миллионов рублей.