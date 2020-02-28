Обвиняемую во взяточничестве бывшую замглавы Калининского района отправили в изолятор

Суд на два месяца арестовал бывшего заместителя главы Калининского района Петербурга Елену Кочкину вечером 28 февраля. Ее обвиняют в особо крупной взятке.



Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Кочкину изолировали минимум до 4 апреля.

О ее задержании стало известно 25 февраля. Кочкину на обыск в её же квартире повезли из Пулково. Чиновница, пока задерживали и арестовывали ее подчиненных, была в отпуске.

В начале февраля следствие вышло на начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений района Татьяну Светушкову и бизнесмена, который якобы передавал ей 10 процентов от сумм заключенных с администрацией контрактов.