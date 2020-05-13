26 мая — круглый стол «Сам себе управляющий…» (обслуживание новостроек)

Более половины нового жилья в городе управляется компаниями, созданными застройщиками. За последние пять лет их доля выросла в 4 раза. Развивать постпродажные сервисы обслуживания их подталкивает конкуренция и запрос покупателей. Корме того, подобные управляющие компании (УК) часто берут на себя функции построения комьюнити в новых домах, помощи в адаптации соседей и пр.



В то же время, в городе есть и частный бизнес, который способен взять на себя управление новостройками.



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