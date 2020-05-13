26 мая — круглый стол «Сам себе управляющий…» (обслуживание новостроек)
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает вас принять участие в онлайн-мероприятии на тему: «Сам себе управляющий. Зачем застройщикам самостоятельно обслуживать новостройки»
Более половины нового жилья в городе управляется компаниями, созданными застройщиками. За последние пять лет их доля выросла в 4 раза. Развивать постпродажные сервисы обслуживания их подталкивает конкуренция и запрос покупателей. Корме того, подобные управляющие компании (УК) часто берут на себя функции построения комьюнити в новых домах, помощи в адаптации соседей и пр.
В то же время, в городе есть и частный бизнес, который способен взять на себя управление новостройками.
Вопросы для обсуждения:
- Почему все чаще застройщики создают собственные УК?
- Как УК от застройщика выстраивают взаимоотношения с жителями? Какие спорные вопросы чаще всего возникают?
- Каким образом качество управления домами влияет на рост повторных продаж?
- В чем плюсы и минусы для жителей домов, обслуживающихся УК от застройщика?
- Каким образом жители в больших ЖК могут влиять на выбор УК?
- Каковы особенности управления современными новыми многоквартирными домами?
- Какие сервисы востребованы среди новоселов? Появляются ли новые сервисы?
- Готовы ли независимые компании брать на себя управление новостройками? Какие дополнительные услуги и сервисы они могут предложить?
К участию приглашаются: представители Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции Петербурга, застройщики, независимые управляющие компании, представители ресурсоснабжающих компаний, общественных организаций, объединений собственников жилья и т.п.
По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru