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13.05.2020 15:31
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26 мая — круглый стол «Сам себе управляющий…» (обслуживание новостроек)

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает вас принять участие в онлайн-мероприятии на тему: «Сам себе управляющий. Зачем застройщикам самостоятельно обслуживать новостройки»

Более половины нового жилья в городе управляется компаниями, созданными застройщиками. За последние пять лет их доля выросла в 4 раза. Развивать постпродажные сервисы обслуживания их подталкивает конкуренция и запрос покупателей. Корме того, подобные управляющие компании (УК) часто берут на себя функции построения комьюнити в новых домах, помощи в адаптации соседей и пр.

В то же время, в городе есть и частный бизнес, который способен взять на себя управление новостройками.

Вопросы для обсуждения:

  • Почему все чаще застройщики создают собственные УК?
  • Как УК от застройщика выстраивают взаимоотношения с жителями? Какие спорные вопросы чаще всего возникают?
  • Каким образом качество управления домами влияет на рост повторных продаж?
  • В чем плюсы и минусы для жителей домов, обслуживающихся УК от застройщика?
  • Каким образом жители в больших ЖК могут влиять на выбор УК?
  • Каковы особенности управления современными новыми многоквартирными домами?
  • Какие сервисы востребованы среди новоселов? Появляются ли новые сервисы?
  • Готовы ли независимые компании брать на себя управление новостройками? Какие дополнительные услуги и сервисы они могут предложить?

К участию приглашаются: представители Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции Петербурга, застройщики, независимые управляющие компании, представители ресурсоснабжающих компаний, общественных организаций, объединений собственников жилья и т.п.

По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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