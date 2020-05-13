100-летняя Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса. Как сообщили в ФМБА России, пациентку выписали из Центра мозга и нейротехнологий ведомства 13 мая, в ее день рождения.



«Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию», — уточнили в ФМБА.

