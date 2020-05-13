FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 15:18
1
Печать

В России от COVID-19 впервые полностью излечился 100-летний пациент. Выписывали Пелагею Пояркову в ее день рождения

100-летняя Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса. Как сообщили в ФМБА России, пациентку выписали из Центра мозга и нейротехнологий ведомства 13 мая, в ее день рождения.

«Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию», — уточнили в ФМБА.

Фото: ФМБА России
Фото: ФМБА России

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🔞 Скучаешь? Успeй завeсти новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят... ➜ https://is.gd/loveiz
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний