Мигранты собрались возле здания консульства Узбекистана в Петербурге 13 мая, чтобы узнать информацию о чартерных рейсах на родину. Люди пожаловались корреспонденту «Фонтанки», что телефоны консульства не отвечают и другим способом связаться с дипломатами не получается. Особо настойчивых вопрошателей задержала полиция.



У ограды консульства на 4-й Красноармейской улице собрались более 50 человек. Часть из них окружили здание с самого утра под присмотром полиции.

Около 12:15 к собравшимся вышли сотрудники консульства. Они отвечали на вопросы граждан Узбекистана о чартерах и принимали у них ксерокопии документов с номерами телефонов.