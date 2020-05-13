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13.05.2020 13:41
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Мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана в Петербурге. Некоторых увезли в отдел полиции

Мигранты собрались возле здания консульства Узбекистана в Петербурге 13 мая, чтобы узнать информацию о чартерных рейсах на родину. Люди пожаловались корреспонденту «Фонтанки», что телефоны консульства не отвечают и другим способом связаться с дипломатами не получается. Особо настойчивых вопрошателей задержала полиция.

У ограды консульства на 4-й Красноармейской улице собрались более 50 человек. Часть из них окружили здание с самого утра под присмотром полиции.

Около 12:15 к собравшимся вышли сотрудники консульства. Они отвечали на вопросы граждан Узбекистана о чартерах и принимали у них ксерокопии документов с номерами телефонов.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Сотрудники полиции напоминали собравшимся о соблюдении дистанции и запрете выхода на проезжую часть. Несколько человек, не услышавших призывов, доставили во 2 отдел полиции.

Туда же отправился продавец расположенного напротив магазина «Продукты», в помещение которого без соблюдения всякой дистанции набилось 20 человек.

«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по указанному адресу задержаний не было. Там добавили, что ситуацию не комментируют.

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Комментарии (26)

Ну во первых, те мигранты, которые стояли, хорошие деньги платят за то, чтоб работать тут. Ни кто простота тут не живёт, и государство с того же патента неплохо зарабатывает, что нельзя сказать о всех, русских, знаю многих кто не работает и не платит налоги. И мы забываем историю, как то же Ташкент, принял много русских, во время войны, выкормил. Там была сильная школа и институты , на работу туда отправляли и многие русские там остались, когда все развалилась и ни кто из тех же узбеков, их не гнал. Я русская, но меня бесят эти фразы, пусть валят и так далее, они такие же люди, приезжают работать не от хорошей жизни. Всем добра.
AGP
Не только Ташкент, но и Душанбе не ждёт своих сыновей и дочерей. А надо бы.
261311351
Пусть едут домой! Они такие наглые. Я, например, бурятка и меня бесит, что путают постоянно с мигрантами. Надоело! Знакомую бурятку на площади они звали на своем, ну конечно, она не ответила, так они ее одернули резко за плечо. Она очень испугалась и плакала от шока. Гнать их!
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