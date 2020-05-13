Мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана в Петербурге. Некоторых увезли в отдел полиции
Мигранты собрались возле здания консульства Узбекистана в Петербурге 13 мая, чтобы узнать информацию о чартерных рейсах на родину. Люди пожаловались корреспонденту «Фонтанки», что телефоны консульства не отвечают и другим способом связаться с дипломатами не получается. Особо настойчивых вопрошателей задержала полиция.
У ограды консульства на 4-й Красноармейской улице собрались более 50 человек. Часть из них окружили здание с самого утра под присмотром полиции.
Около 12:15 к собравшимся вышли сотрудники консульства. Они отвечали на вопросы граждан Узбекистана о чартерах и принимали у них ксерокопии документов с номерами телефонов.
Сотрудники полиции напоминали собравшимся о соблюдении дистанции и запрете выхода на проезжую часть. Несколько человек, не услышавших призывов, доставили во 2 отдел полиции.
Туда же отправился продавец расположенного напротив магазина «Продукты», в помещение которого без соблюдения всякой дистанции набилось 20 человек.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по указанному адресу задержаний не было. Там добавили, что ситуацию не комментируют.