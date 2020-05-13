Комздрав рассказал о семи жертвах коронавируса. Троих лечили в горевшей больнице Святого Георгия

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 признала жертвами коронавируса ещё семь человек, фамилии которых пополнили статистику смертей в Петербурге 12 и 13 мая.



Как сообщает комитет по здравоохранению, к 12 мая коронавирус как причину смерти подтвердили у 68-летней пациентки Городской многопрофильной больницы № 2 и 71-летнего мужчины, которого лечили в Боткина. Отмечается, что оба были гипертониками.