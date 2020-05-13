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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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13.05.2020 12:15
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Комздрав рассказал о семи жертвах коронавируса. Троих лечили в горевшей больнице Святого Георгия

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 признала жертвами коронавируса ещё семь человек, фамилии которых пополнили статистику смертей в Петербурге 12 и 13 мая.

Как сообщает комитет по здравоохранению, к 12 мая коронавирус как причину смерти подтвердили у 68-летней пациентки Городской многопрофильной больницы № 2 и 71-летнего мужчины, которого лечили в Боткина. Отмечается, что оба были гипертониками.

К среде, 13 мая, стало известно ещё о пяти умерших. Это женщина 60 лет и мужчина, которому исполнился 71 год. Первая скончалась в Боткина, второй — в горбольнице № 2. Ещё трое — это пациенты больницы Святого великомученика Георгия. Мужчины 71 года и 56 лет, а также женщина 88 лет умерли 15 и 22 апреля.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет», — уточняют в комздраве.

Накануне в больнице Святого Георгия произошёл пожар. Погибли пятеро пациентов, пострадал медик. Причиной возгорания могла стать неполадка аппарата ИВЛ.

Всего в Петербурге зарегистрировано 8 485 случаев заболеваний, 1 848 выздоровевших и 63 умерших.

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