Комздрав рассказал о семи жертвах коронавируса. Троих лечили в горевшей больнице Святого Георгия
Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 признала жертвами коронавируса ещё семь человек, фамилии которых пополнили статистику смертей в Петербурге 12 и 13 мая.
Как сообщает комитет по здравоохранению, к 12 мая коронавирус как причину смерти подтвердили у 68-летней пациентки Городской многопрофильной больницы
К среде, 13 мая, стало известно ещё о пяти умерших. Это женщина 60 лет и мужчина, которому исполнился 71 год. Первая скончалась в Боткина, второй — в горбольнице
«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет», — уточняют в комздраве.
Накануне в больнице Святого Георгия произошёл пожар. Погибли пятеро пациентов, пострадал медик. Причиной возгорания могла стать неполадка аппарата ИВЛ.
Всего в Петербурге зарегистрировано 8 485 случаев заболеваний, 1 848 выздоровевших и 63 умерших.